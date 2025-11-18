Skrällaget fortsätter – leder sin division

Anaheim Ducks-seger med 3–2 efter förlängning

Olen Zellweger avgjorde för Anaheim Ducks

Andra raka förlusten för Utah Mammoth

Anaheim Ducks är ny serieledare i NHL efter vändning och hemmaseger med 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 1–0) efter förlängning mot Utah Mammoth. Anaheim Ducks leder serien en poäng före Los Angeles som dessutom har en match mer spelad. Utah Mammoth ligger på tredje plats i tabellen.

Olen Zellweger blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 1.50 in i förlängningen.

Det var hemmaseger nummer fem i rad för Anaheim Ducks.

Anaheim Ducks–Utah Mammoth – mål för mål

Efter 15 minuters spel gjorde Anaheim Ducks 1–0. Efter 18.06 i andra perioden slog Dylan Guenther till framspelad av Nate Schmidt och John Marino och kvitterade för Utah Mammoth. 9.22 in i tredje perioden slog Logan Cooley till på pass av Michail Sergatjov och Nick Schmaltz och gav laget ledningen.

Anaheim Ducks kvitterade till 2–2 med tre sekunder kvar att spela genom Troy Terry assisterad av Chris Kreider och Cutter Gauthier. Stor matchhjälte för Anaheim Ducks 1.50 in i förlängningen blev Olen Zellweger med det avgörande förlängningsmålet.

Det här var Anaheim Ducks femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Utah Mammoths tredje uddamålsförlust.

Torsdag 20 november 04.00 spelar Anaheim Ducks hemma mot Boston. Utah Mammoth möter San Jose borta i SAP Center at San Jose onsdag 19 november 04.00.

Anaheim Ducks–Utah Mammoth 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 1–0)

NHL, Honda Center

Första perioden: 1–0 (15.58) Jackson Lacombe (Ryan Strome, Alex Killorn).

Andra perioden: 1–1 (38.06) Dylan Guenther (Nate Schmidt, John Marino).

Tredje perioden: 1–2 (49.22) Logan Cooley (Michail Sergatjov, Nick Schmaltz), 2–2 (59.57) Troy Terry (Chris Kreider, Cutter Gauthier).

Förlängning: 3–2 (61.50) Olen Zellweger (Beckett Sennecke).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 2-0-3

Utah Mammoth: 1-2-2

Nästa match:

Anaheim Ducks: Boston Bruins, hemma, 20 november

Utah Mammoth: San Jose Sharks, borta, 19 november