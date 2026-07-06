Leo Carlsson och Pavel Mintjukov är två av tre viktiga RFA:s i Anaheim.

Foto: AP Photo/Ryan Sun

Det slog ner som en bomb i NHL när Leo Carlsson valde att skriva på ett offer sheet från Philadelphia Flyers. Ett kontrakt som kommer att göra honom till ligans bäst betalda spelare.

Anaheim Ducks satt också med en till lovande spelare som restricted free agent. Nämligen Pavel Mintjukov. Den 22-årige ryssen har visat lovande tendenser och tog en stor roll under den gångna säsongen. Efter Flyers bud till Carlsson ryktades det även om intresse från andra lag för den unga backen.

Ett till offer sheet hade då kunnat ställa till det ordentligt för Anaheim.

Anaheim överens med Pavel Mintjukov

Men nu är de alltså överens med 22-åringen. Det blir nu ett femårskontrakt värt 7,4 miljoner dollar per säsong. Det totala värdet uppgår till drygt 350 miljoner kronor.

Den gångna säsongen gjorde Pavel Mintjukov 22 poäng på 73 matcher. Han går nu in på sin fjärde raka NHL-säsong efter att ha blivit draftad som nummer tio av Anaheim 2022.

Det återstår fortfarande att se hur Anaheim hanterar Leo Carlsson-situationen. De har sedan även Cutter Gauthier som sitter i samma situation. Där de eventuellt kommer att få det tufft mot lönetaket vid Leos 18 miljoner dollar per säsong.