Anaheim Ducks hade chansen att säkra slutspel mot jumbon Vancouver Canucks. Då förlorade de med 4-3 efter förlängning – och dramat lever vidare.

Anaheim Ducks dröm om slutspel lever – trots den tunga förlusten.

Foto: Corinne Votaw-Imagn Images.

Det är extremt jämnt i den västra konferensen över de sista platserna till slutspelet. Det är fortsatt fem lag som gör upp om de sista två platserna. Anaheim är laget som just nu sitter i förarsätet. Men en svag formkurva, där de bara vunnit en av de sex senaste matcherna, gör att avståndet har krympt. I natt hade de chansen att säkra sin biljett till Stanley Cup-slutspelet.

Då blev det istället ett riktigt fiasko.

Mot dunderjumbon Vancouver, på hemmaplan, blev det förlust efter förlängning. Något som nu gör att lagen bakom är med och hugger igen. För Anaheims del är det Nashville Predators och Los Angeles Kings som har chansen att gå om. Om ”preds” tappar poäng mot San José Sharks under morgondagens match, då är det klart.

— Tyvärr kommer vi att behöva kolla på den matchen. Vi ville inte behöva göra det. Den är på måndag (natten till tisdag svensk tid) och om inte vi blir klara då är det tisdag som gäller, säger kaptenen Radko Gudas till NHL.com.

Leo Carlsson gjorde mål i matchen och kvitterade till 3-3 i den tredje perioden. Cutter Gauthier gjorde de övriga två målen för Ducks. I Vancouver var det Curtis Douglas, Jake Debrusk, Brock Boeser och Marco Rossi som gjorde målen.

Source: NHL League Page @ Elite Prospects