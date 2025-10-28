Allvarlig olycka i nattens NHL-match

En åskådare fördes till sjukhus i kritiskt tillstånd under nattens NHL-match mellan Pittsburgh och St. Louis.

Detta efter att supportern fallit från den övre delen av arenan.

– Våra tankar och böner går till personen och dennes familj, säger Sidney Crosby till AP.

En allvarlig olycka inträffade i nattens möte mellan Pittsburgh och St. Louis.

Foto: Darren Calabrese/AP/Alamy

Händelsen inträffade tidigt i den första perioden, strax efter att Anthony Manta utökat Pittsburgh Penguins ledning till 2–0 i matchen mot St. Louis Blues. En supporter ska då ha fallit från den övre delen av PPG Paints Arena, varpå räddningspersonal behandlade mannen innan denne fördes vidare till sjukhus, rapporterar AP.



För Pittsburgh Post-Gazette uppger polisen att personen är i kritiskt tillstånd.



– Han gick ned för trapporna och tappade balansen, säger ett vittne till Pittsburgh Post-Gazette.

– Först trodde jag att han skämtade, eftersom det gick tämligen sakta. Sedan missade han två eller tre trappsteg till där han såg ut att vara utan balans. Helt plötsligt så var han på räcket och såg ut att ha balans. I en halv sekund kändes det som: ”Kommer han att falla eller inte?”. Sedan föll han bara.

”När man hör något sådant här läggs allt annat åt sidan”

Matchen avbröts inte i samband med olyckan. Spelarna i Pittsburgh Penguins fick veta om olyckan efter matchen.



– Det känns inte rätt att prata om poäng när man hör något sådant, säger Sidney Crosby, som nådde milstolpen 1 700 poäng i NHL, till AP.

– Våra tankar och böner går till personen och dennes familj. Vi hoppas att allt går bra.



Penguins tränare Dan Muse instämmer med Crosby.



– Vi kommer hit för sporten och spelet och när man hör något sådant här läggs allt annat åt sidan, säger han.