TV: Här är Lucas Raymonds delikata mål

Lucas Raymond stod för ett drömmål. Foto: Bildbyrån/Viaplay skärmklipp

Detroit Red Wings stod för en imponerande insats när man i natt nollade Tampa Bay Lightning på bortais. Slutsiffrorna skrevs till 2-0, och det som man främst kommer minnas från matchen är Lucas Raymonds avgörande 1-0 i den andra perioden

Svensken fick en hård, hög passningen från svenske lagkamraten William Wallinder när han kom med fart genom mittzonen. Men på Zlatan-maner tog han med sig pucken med klacken på högra skridskon bakom sin vänstra och kunde ta med sig både fart och puck i ett friläge.

Väl framme vid nät gjorde han inget misstag utan pricksköt in pucken mellan benen på Andrei Vasilevskiy i Tampa-målet.

– Sånt där bara händer, men jag fick en lysande passning av ”Wally” och sedan hade jag gott om tid, säger Raymond när han möter Detroit-media efter matchen.

Raymond fick även en assistpoäng till Michael Brandsegg-Nygårds 2-0-mål i öppen kasse. Raymond är nu uppe åtta mål och 13 assist den här säsongen.

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Tampa Bay - Detroit 0-2 (0-0, 0-1, 0-1)

Tampa: -

Detroit: Lucas Raymond, Michael Brandsegg-Nygård