San Jose Sharks tog en överraskande seger hemma mot New Jersey Devils.

Då kombinerade Sharks-svenskar för fem poäng i vinsten, där Alexander Wennberg och William Eklund gjorde varsitt mål.

Alexander Wennberg och William Eklund gjorde varsitt mål i Sharks seger. Foto: Alamy & Bildbyrån

San Jose Sharks har inte varit bortskämda med vinster de senaste åren. Under hösten hade Sharks inlett utan att vinna en enda match efter ordinarie tid, och de hade även inte vunnit en enda match hemma i SAP Center.

När New Jersey Devils, som nyligen haft en åtta matcher lång segersvit, kom på besök förväntade sig de flesta att bortalaget skulle lämna med de två poängen. Men San Jose Sharks stod för en inspirerad insats och lyckades vinna med 5-2 för att bryta den negativa trenden.

Sharks kan tacka sina svenskar för vinsten. Redan efter 42 sekunder klev William Eklund fram och gav San Jose ledningen. Han kom i ett friläge och gjorde inga misstag utan han överlistade Jake Allen i Devils-kassen för att ge Sharks en tidig ledning.

– Det är alltid viktigt att kunna göra första målet. Därifrån kan man bygga momentum. Det är något som vi alltid strävar efter att göra och det lyckades vi med nu, säger Eklund om sitt mål.

Alexander Wennberg matchvinnare för San Jose Sharks

Efter Eklunds mål rullade det på för Sharks. Alexander Wennberg äntrade matchen genom att först assistera till Philipp Kurashevs 2-0-mål. Sedan styrde Wennberg själv in 3-0, knappa 16 minuter in i matchen. Alexander Wennberg stod alltså för 1+1 och hans mål skulle sedan även visa sig bli det matchvinnande målet.

Sharks vann alltså sedan matchen med 5-2 och lagets svenske back Timothy Liljegren var även han inblandad i vinsten. Liljegren stod nämligen för två assist. Totalt kombinerade svenskarna alltså för fem poäng i vinsten. Eklund är näst bäst i laget, bakom supertalangen Macklin Celebrini, med fem mål och elva poäng på elva matcher så här långt. Wennberg är också i toppen av laget med sju poäng. För Liljegren blev det efterlängtad utdelning i natt och han står nu noterad för 0+3 på åtta matcher.

I nattens match stod Jesper Bratt också för en assist till ett av New Jersey Devils mål. San Jose Sharks är dock kvar i botten av NHL med endast tre vinster på elva matcher, medan New Jersey Devils är i toppen av ligan med åtta vinster på elva matcher.

San Jose Sharks – New Jersey Devils 5–2 (3-1,2-0,0-1)

San Jose: William Eklund (5), Philipp Kurashev (3), Alexander Wennberg (3), Will Smith (4), Tyler Toffoli (4).

New Jersey: Dawson Mercer 2 (6).

Source: San Jose Sharks @ Elite Prospects