Patrik Allvin var pionjären som Sveriges första general manager i NHL. När han nu fått sparken av Vancouver Canucks är nästa svenska GM redan utsedd. I sommar tar Alexander Steen över St. Louis Blues. Och hans föregångare Doug Armstrong menar att han är redo.

Ett nytt svenskt namn tar plats i NHL:s maktstruktur under sommaren.

När Doug Armstrong kliver åt sidan som general manager för St. Louis Blues är det Alexander Steen som tar över – och blir därmed en av få svenskar på en av ligans mest inflytelserika poster. Innan Steen är det nämligen bara den nyligen sparkade Patrik Allvin som haft en sådan post i Vancouver Canucks.

Men det här är ingen hastig lösning. Beslutet offentliggjordes redan sommaren 2024 och övergången har varit planerad i detalj. Under våren har Steen successivt fått mer ansvar, och enligt Armstrong är det redan nu tydligt vem som styr.

– Det jag sa till spelarna direkt efter trade deadline var att, i praktiken, är Alex general manager nu sett ur deras perspektiv. Det blir inga fler trejder, det blir inga fler waivers (den här säsongen), sade Armstrong till media nyligen.

– Nu måste Alex sätta sin prägel på laget i exitmötena och sätta sina förväntningar.

Doug Armstrong: ”Han är redo”

Orden väger tungt. Armstrong har lett Blues sedan 2010 och byggt laget som tog klubbens första Stanley Cup-titel 2019. Att han så tydligt pekar ut sin efterträdare säger mycket om förtroendet.

Steen, 42, har gått den långa vägen inom organisationen. Efter tolv säsonger som spelare i klubben – där han var en nyckelspelare i mästarlaget – tvingades han avsluta karriären 2020 på grund av ryggproblem. Sedan 2023 har han arbetat i klubbens ledning, med sikte på just det här uppdraget.

– Jag tycker att Alex är hungrig. Han är redo, säger Armstrong.

– En ny röst i ledningen på den nivån kommer att vara väldigt bra för organisationen.

Det är också just den typen av signaler som sticker ut. Att ta över som general manager i NHL handlar inte bara om erfarenhet, utan om tajming och förtroende. I Steens fall finns båda delarna.

Stora beslut väntar för Alexander Steen

Samtidigt kliver han in i en avgörande period. Blues har tre val i första rundan av sommarens draft och flera viktiga kontraktsbeslut att fatta. Under övergångsperioden kommer Armstrong och Steen att arbeta sida vid sida, men riktningen framåt är tydlig: det är Steen som ska sätta sin prägel på laget. Däribland tar beslut om klubben ska behålla svenskarna Jonatan Berggren och Oskar Sundqvist som båda sitter på utgående kontrakt.

– När det gäller att röra sig i draften, välja spelare och om spelare är involverade i eventuella affärer kring draften – jag vet inte vem som har sista ordet, men vi kommer att arbeta tillsammans – om spelare byts bort under draften kommer det att vara Alex beslut med min vägledning, säger Armstrong.

– Hade vi inte haft några val i första rundan i år hade vi kanske kunnat snabba på den här övergången lite, men nu har vi tre – och vi kommer inte att göra det, eftersom det här är två oerhört viktiga månader för St. Louis Blues.

För svensk hockey är det ytterligare ett kvitto på det ökande inflytandet utanför isen. Från spelare och coacher till ledande beslutsfattare – representationen växer.

Och när Alexander Steen nu kliver in i rollen fullt ut är det inte som ett oprövat kort, utan som en noggrant förberedd arvtagare med tydligt mandat.

Nästa svenska general manager i NHL är redan på plats.