KLART: Alexander Edler får roll i Vancouver Canucks

Alexander Edler återförenas med Sedin-bröderna. Foto: David Kirouac/CSM via ZUMA Wire och Bildbyrån (montage).

"Vi vill att han ska kliva in och jobba med oss. Vi får se vilken roll som passar honom och oss."

Orden kom från Henrik Sedin när han tidigare i sommar, i Essexpren, öppnade för att plocka in Alexander Edler som resurs i Vancouver Canucks. Nu, efter att den tidigare Canucks-backen varit en av tränarna under klubbens development camp, kommer ett besked.

General Manager Ryan Johnson meddelar att den nu 40-årige Edler kliver in som en del av klubbens avdelning för spelarutveckling.

– Alex vet av egen erfarenhet vad det innebär att vara en Vancouver Canuck. Hans tidigare erfarenheter i NHL kommer verkligen att hjälpa våra spelare i utvecklingen. Han förstår kraven för att vara ett bra proffs, både på och utanför isen, medan hans färdigheter och kommunikationsförmåga kommer att vara ett stort plus när det gäller att coacha och handleda våra potentiella spelare. Tidigare denna månad såg vi Alex på vårt utvecklingsläger i Abbotsford, och den feedback vi fick om det jobb han gjorde var utmärkt, säger GM Ryan Johnson.

Gjorde 15 NHL-säsonger med Vancouver

Östersundsfostrade Alexander Edler gjorde sin sista NHL-match 2022/23, för Los Angeles Kings. Men det var i Vancouver han gjorde 15 av sina 17 säsonger på världens största scen. Tolv av dessa spelades intill Henrik och Daniel Sedin som nu är Presidents of Hockey Operations i klubben.

Den tidigare VM- och OS-backen valdes själv av Canucks i tredje rundan av NHL-draften 2004. Därifrån nådde han över 1000 framträdanden i NHL, med närmre 500 poäng och över 100 mål.

På Alexander Edlers meritlista finns också dubbla VM-guld med Sverige, 2013 och 2017, samt OS-silver 2014.

Detta blir den tidigare NHL-backens första hockeyuppdrag efter karriärens slut.