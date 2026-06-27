En sprudlande Alexander Command efter att ha blivit draftad.

Foto: Steven Ellis / The Nation Network.

BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

Alexander Commands draftaktie har gått spikrakt uppåt under säsongen. Svensken började tufft med sjukdom under sommaren. Något som gjorde att han faktiskt inte blev uttagen i Hlinka-turneringen.

Under hösten gjorde han sig däremot omöjlig att inte ta ut i Småkronorna. När det väl var dags för VM var han också ett monster för det svenska laget som vann guld.

Det räckte för att gå så tidigt som tolva. En osannolik utveckling från säsongsstarten.

– Det är overkligt, som man kan tänka sig. Helt magiskt, säger en upprymd Command.

Vad tänkte du när de sa ditt namn?

– Jag tänkte inte att det skulle komma nu, men det var oerhört kul att få höra det. Skitroligt, så jävla härligt att det går så bra för svensk hockey. Jag är så glad för de killarna också.

Ser upp till Jesper Bratt

I New Jersey är en av de största stjärnorna en svensk. Jesper Bratt har under de senaste säsongerna växt fram till en riktig nyckelforward och en av Sveriges främsta NHL-proffs.

Precis som Alexander Command är han också från Stockholm. De båda är också AIK:are.

Har du någon relation med honom innan det här?

– Inte än, men förhoppningsvis en dag. Självklart har jag följt honom och han är en AIK-kille också.

På plats i Buffalo var även Commands nära och kära. Där både den närmsta familjen men även kusinerna var på plats under veckan.

– För mig betyder det allt. Det är inte bara jag som blir draftad utan det är hela familjen också.