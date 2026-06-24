Trejdas - och skriver monsterkontrakt

Alex Tuch flyttar till Washington.

Foto: Sam Navarro-Imagn Images / USA Today Sports

Med över 30 mål i tre av de fyra senaste säsongerna har Alex Tuch etablerat sig som en sylvass powerforward. De senaste säsongerna har han spelat i Buffalo Sabres där han varit en viktig del av laget. Men efter fem säsonger i klubben är nu kontraktet på väg att gå ut.

Parterna har heller inte enats om ett nytt kontrakt.

30-åringen vill sajna för åtta år och en hög lönetaksträff, något som ett Sabres på uppåtgående inte var så pigga på. Istället väljer man nu att trejda honom för att få någonting tillbaka. Nya klubben blir då Washington Capitals, exakt vilket utbyte det blir är inte helt klart än men det uppges handla om ett draftval.

Blir bäst betald i laget - direkt

Parterna är också eniga om ett nytt kontrakt direkt, enligt insidern Pierre LeBrun. Det handlar om ett åttaårigt avtal värt 10,5 miljoner dollar per säsong. I svenska kronor blir kontraktets värde på runt 820 miljoner.

Med det blir han faktiskt bäst betald i sitt nya lag.

Alex Tuch har tidigare även spelat för Vegas Golden Knights i NHL. Han draftades som nummer 18 av Minnesota Wild 2014 och gjorde även sex matcher för klubben innan han flyttade till Vegas. Nu blir Caps den fjärde NHL-klubben i karriären för forwarden.