Alex DeBrincat blir Detroit Red Wings bäst betalda spelare. Foto: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Förhandlingarna mellan Detroit Red Wings och den svenske backen Simon Edvinsson har dragit ut på tiden och tagit sig ända in i säsongen. Klyftan mellan parterna har rapporterats vara så stor att Edvinsson nu föredrar att bli trejdad från klubben snarare än att förlänga kontraktet.

En annan av Detroits nyckelspelare blir däremot kvar i organisationen bortom den här säsongen.

Målskytten Alex DeBrincat är inne på sista året av det fyraårsavtal han skrev med Red Wings 2023 värt 7,875 miljoner dollar per säsong. Nu har Michigan-sonen förlängt det avtalet med sju år – till en ansenlig summa.

Det nya sjuårsavtalet har nämligen en årslön på i genomsnitt 130 miljoner kronor och är värt över 900 miljoner med dagens dollarkurs. 28-åringen kommer att kliva in i säsongen 2027/28 med en lönetaksträff på 13 miljoner dollar och blir därmed klart bäst betald i Detroit Red Wings. Tidigare lagkaptenen Dylan Larkin, som begärt en trejd från klubben, toppar lönelistan den här säsongen med en lönetaksträff på 8,7 miljoner dollar.

Alex DeBrincat – Detroits mål- och poängkung

Alex DeBrincat har vid tre tillfällen i NHL-karriären svarat för 40 mål eller fler i NHL. I fjol satte han personbästa i Red Wings med 85 poäng (41+44) och var med det lagets poängkung framför Lucas Raymond.

Detroit värvade DeBrincat från Ottawa Senators sommaren 2023. I utbyte skickade klubben backen Donovan Sebrango, forwarden Dominik Kubalik samt ett val i första rundan och ett val i fjärde rundan av draften 2024 till Ottawa.

Amerikanen draftades ursprungligen av Chicago Blackhawks som 39:e spelare i andra rundan 2016. Innan dess hade han vräkt in mål för Erie Otters i juniorligan OHL där han bland annat spelade intill Connor McDavid.

På totalt 702 NHL-matcher under delar av tio säsonger med Chicago, Ottawa och Detroit har DeBrincat producerat 298 mål och 603 poäng. I slutspelet har han gjort två mål och totalt sex poäng på nio matcher.