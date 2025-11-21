Ovetjkins uppvisning – passerar legendaren

Aleksandr Ovetjkin har tagit sig förbi Joe Sakic och in på topp tio-listan över flest antal poäng i NHL-historien.

Detta efter ett hattrick i 8–4-segern mot Montréal.

– Efter allt han gjort golvas vi fortfarande av vad han kan göra, säger lagkamraten Ethen Frank till NHL.com.

Aleksandr Ovetjkin briljerade i natt.

Foto: Christinne Muschi/AP/Alamy

Aleksandr Ovetjkin tillhör nu sällskapet de tio bästa poängplockarna genom NHL:s historia.

Detta efter att den 40-årige storstjärnan sköt ett hattrick och adderade ytterligare en assist i Washingtons 8–4-seger borta mot Montréal. Ovetjkin har nu gjort 1 643 poäng (907+736), vilket gör att han passerar legendaren Joe Sakic (1 641 poäng) på tiondeplatsen.

– Efter allt han har gjort golvas vi fortfarande av vad han kan göra. Jag är säker på att han inte saktar ned, säger lagkamraten Ethen Frank till NHL.com.

33:e hattricket i NHL-karriären

Hattricket var hans 33:e i NHL-karriären, vilket gör att han nu delar på fjärdeplatsen över flest antal hattricks i NHL tillsammans med Brett Hull.

Ovetjkin blev även den blott sjätte spelaren som vid 40 års ålder eller äldre stått för ett hattrick i NHL. I det sällskapet finns, förutom Ovetjkin, även Gordie Howe, Johnny Buyck, Jaromir Jagr, Nicklas Lidström och Teemu Selänne.

Aleksandr Ovetjkin slog Wayne Gretzkys målrekord förra säsongen och har den här säsongen fortsatt skriva in sig i historieböckerna som den enda spelaren med 900 mål eller fler i NHL. Denna säsong har 40-åringen producerat 20 poäng (10+10) på 21 matcher.

Montréal Canadiens – Washington Capitals

Montréal: Brendan Gallagher (1), Joe Veleno (1), Nick Suzuki (5), Mike Matheson (4).

Washington: Aleksandr Ovetjkin 3 (10), Ethen Frank 2 (2), Sonny Milano 2 (3), Jakob Chychrun (5).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.