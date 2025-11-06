Aleksandr Ovetjkin nådde i natt den historiska milstolpen 900 mål i grundseriesammanhang.

Då försökte St. Louis-målvakten Jordan Binnington sno med sig den historiska matchpucken själv.

– Jag vill inte kommentera det, säger Ovetjkin till USA TODAY.

Jordan Binnington försökte stjäla Aleksandr Ovetjkins historiska puck.

Foto: NHL on TNT/Skärmdump & Bildbyrån

Under natten till torsdag, svensk tid, blev den ryske storstjärnan Aleksandr Ovetjkin den första spelaren någonsin i NHL:s historia att nå den mäktiga milstolpen 900 mål i grundseriesammanhang. 40-åringen stod för ett av målen när hans Washington Capitals hemmabesegrade St. Louis Blues med 6–1 – och i samband med det historiska målet, som betydde 2–0 i inledningen av den andra perioden, försökte sig motståndarmålvakten Jordan Binnington på en fräck stöld.



Efter målet, samtidigt som Capitals-spelarna firade med Ovetjkin, åkte Binnington och hämtade pucken och stoppade den i sina byxor.



– Ja, jag såg det precis. Jag vill inte kommentera det, säger Ovetjkin till USA TODAY.

BINNINGTON TRIED TO STEAL THE 900TH GOAL PUCK 😭 pic.twitter.com/cOPqSOLSRn — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) November 6, 2025

Stoppades av linjedomaren

Binnington kom emellertid inte undan med det fräcka stöldförsöket.



Linjedomaren Michael Cormier såg vad St. Louis-målvakten sysslade med och åkte fram till honom och bad om att få pucken tillbaka, varpå Binnington sträckte sig efter trissan i sina byxor.



Pucken är extra speciell, då Ovetjkin är den första NHL-spelaren någonsin att nå den mäktiga milstolpen 900 mål i NHL.



– För någon dag sedan frågade någon mig om jag tänkt på det mycket. Självklart gör jag det. Det är en enorm siffra. Ingen har tidigare lyckats med det i NHL och att bli den första spelaren någonsin att lyckas är ett speciellt ögonblick. Det är skönt att det är över och det är skönt att jag fick göra det framför hemmapubliken, så att supportrarna och familjen kunde vara på plats. Det är rätt häftigt, säger Ovetjkin till NHL.com.



Totalt har Aleksandr Ovetjkin producerat 900 mål och 1 631 poäng på 1 504 matcher i sin NHL-karriär. Den här säsongen står 40-åringen noterad för åtta poäng (3+5) på 13 matcher för Washington Capitals.



Washington Capitals – St. Louis Blues 6–1

Washington: Tom Wilson 2 (8), Anthony Beauvillier 2 (3), Aleksandr Ovetjkin (3), John Carlson (3).

St. Louis: Aleksej Toroptsenko (1).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.