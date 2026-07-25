Jacob Markström och Akira Schmid.

Foto: Bildbyrån.

Jacob Markström blev efter säsongen bortbytt till Florida Panthers. Efter att ha vunnit två raka Stanley Cup missade de som bekant slutspelet den gångna säsongen. Till nästa säsong har det nu skett ett par stora förändringar.

Inte minst har stjärnmålvakten Sergej Bobrovskij lämnat för spel i Toronto Maple Leafs.

In har då istället den svenska veteranen kommit. Nu står det klart vem som blir hans konkurrens om speltiden. Florida är nämligen överens med Akira Schmid. Den tio år yngre målvakten spelade 34 matcher för Vegas Golden Knights under den gångna säsongen.

Nu blir han tillsammans med Jacob Markström en del av Panthers målvaktspar kommande säsong. Kontraktet är skrivet över två år med en lönetaksträff på två miljoner dollar per säsong.

Akira Schmid spelade även OS för Schweiz och har gjort totalt 82 NHL-matcher. Innan tiden i Vegas spelade han ett par säsonger i New Jersey Devils.