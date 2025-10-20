Efter tolv raka matcher utan mål har Elias Pettersson äntligen gjort mål igen. Svensken klev fram i Vancouver Canucks 4-3-seger mot Washington Capitals.

Foto: Geoff Burke-Imagn Images.

Förra säsongen var som bekant blytung för Elias Pettersson. Inte minst under våren hade den svenska stjärnan det riktigt, riktigt tufft. Även den här säsongen har börjat lite halvskakigt. Men i natt kom första målet för säsongen. Det är också hans första mål sedan den femte april tidigare i år.

Närmare bestämt 198 dagar sedan.

Sedan dess har han spelat tolv raka matcher i NHL utan att göra mål. Men under söndagskvällen kom alltså första fullträffen för säsongen. Det dröjde bara 59 sekunder innan han skickade in 1-0 för Vancouver i matchen mot Washington.

Elias Pettersson gjorde mål igen – när Canucks tog tredje raka

Tyler Myers, Kiefer Sherwood och Teddy Blueger fortsatte sedan i Elias Petterssons spår och gav Vancouver in 4-0-ledning redan i den andra perioden. Capitals, som kom in till matchen med tre raka segrar, gjorde däremot ett starkt försök till en comeback.

Ryan Leonard, Jakob Chychrun och John Carlson gjorde matchen spännande med ett varsitt mål fram till 4-3 för Canucks. Däremot kom aldrig kvitteringen. Det bland annat efter att Pettersson täckt tre skott från Alexander Ovetjkin på kort tid.

”EP40” har nu gjort tre poäng den här säsongen. Det samtidigt som Vancouver har vunnit fyra av sex matcher så här långt.

