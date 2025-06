Dementerar uppgifterna: ”Då är Europa nästa”

Under måndagen uppgav tyska Blick att Jesse Puljujärvi var på väg till Europa.

Nu skjuter svenskfödde stjärnans agent ner ryktet om en flytt till Tomas Mitells Lugano.

– Jesses mål är att spela i NHL nästa säsong, säger Markus Lehto till Ilta-Sanomat.

Jesse Puljujärvi i finska landslaget 2024. Foto: Bildbyrån/Martin Sekanina.

Sedan Jesse Puljujärvi nobbat en flytt till SHL och Europa tidigare i februari har flera rykten florerat kring hans framtid. Då valde 27-årige forwarden istället att skriva ett provspelskontrakt i AHL, där han nu avslutat säsongen i och med 2–4 i matcher i Calder Cup-finalen med Charlotte Checkers.



Senaste vändan kom så sent som igår (måndag) då tyska Blick uppgav att den tidigare stortalangen valt att testa på livet i Schweiz genom en flytt till HC Lugano, men idag skjuts det hela ner av huvudpersonens agent.



Istället för att spela under svenske duon Tomas Mitell och Stefan Hedlund under 2025/26, verkar siktet fortsatt vara att ta en plats i NHL.



– Jesses mål är att spela i NHL nästa säsong. Antingen för Florida Panthers eller någon annan klubb, säger agenten Markus Lehto till finska tidningen Ilta-Sanomat och fortsätter:

– NHL:s fria marknad öppnar den 1 juli, så då kommer vi att ha mer information om hur nästa säsong kommer att struktureras.

Luleå visade intresse: ”Då är Europa nästa”

När Jesse Puljujärvi var ute på marknaden i vintras bekräftade Luleå för NSD att man försökt värva profilen till SHL, men därefter kom chansen hos Florida Panthers.



– Vi pratade med honom, men det var vi nog inte ensamma om att göra, sade då general managern Thomas Fröberg till tidningen.



Ännu är dock inte hoppet helt borta.



– Om Jesses NHL-mål inte blir verklighet är Europa nästa på agendan, säger agenten till Ilta-Sanomat.



Jesse Puljujärvi är född i Älvkarleby i Sverige, men inledde sin succéresa som junior i Kärpät. Därifrån blev det ett toppval i NHL-draften 2016 och direkt en chans i Edmonton Oilers. Totalt 387 grundseriematcher har det blivit i NHL fram till idag då han istället agerar nyckelspelare i Calder Cup-finalen efter att Pittsburgh Penguins brutit hans kontrakt i februari.