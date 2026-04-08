Adam Engström gjorde sin första NHL-match på över tre månader. Då kom första poängen i ligan när Montréal Canadiens besegrade Florida Panthers med 4-3.

Det är nu tre lag som leder Atlantic division på samma poäng. Buffalo Sabres, Tampa Bay Lightning och Montréal Canadiens har alla 102 poäng efter nattens matcher. De tre lagen kommer nu att göra upp om divisionssegern med fyra omgångar kvar att spela. I nattens match segrade Canadiens efter en straffläggning mot regerande mästarna.

Där svensken Adam Engström gjorde comeback efter tre månader i AHL.

Den svenska backen har öst in poäng i farmarligan och står noterad för 34 poäng på 45 matcher. Tidigare under säsongen har det blivit tio NHL-matcher för honom. I natt kom också första poängen.

Det var däremot Carter Verhaeghe som gjorde matchens första mål, och det för Panthers. Ivan Demidov kvitterade i den andra perioden innan Cole Reinhardt återigen gav Florida ledningen. Philip Danault satte sedan 2-2 för hemmalaget i inledningen av den andra perioden.

Framspelad av Noah Dobson och Adam Engström.

Eetu Luostarinen gav Florida ledningen för tredje gången den här matchen. Återigen skulle däremot Canadiens kvittera. Med 21 sekunder kvar att spela gjorde Nick Suzuki 3-3. I straffläggningen var det sedan Cole Caufield och Alexander Texier som gjorde målen.