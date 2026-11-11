Adam Edström, gav sig på Andre Lee efter tacklingen på Roman Josi. Foto: Skärmklipp/Viaplay

Adam Edström har snabbt gjort sig populär i Nashville Predators efter sommarens flytt från New York Rangers. Hittills har det mestadels handlat om det oväntade målskytte han erbjudit sin nya klubb, men i natt var det för att han stod upp för lagkaptenen Roman Josi.

I den andra perioden av bortamötet med Los Angeles Kings blev Josi nämligen hårt tacklad av Kings svenske forward Andre Lee framför Predators bås. Edström tvekade aldrig – utan gav sig på sin jämngamle motståndare. Han fick snabbt omkull Lee och det blev aldrig något riktigt slagsmål även om båda två fick fem minuter för fighting. Edström fick dessutom 2+10 minuter för att ha startat uppgörelsen och lämnade matchen med 17 utvisningsminuter totalt.

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Adam Edström och Andre Lee båda från Värmland

En pikant detalj i sammanhanget är att både Edström och Lee är födda 2000 och uppvuxna i Karlstad. Den förstnämnde har dock Hammarö HC som moderklubb och spelade aldrig för Färjestad BK, utan flyttade till Mora IK som junior innan han hamnade i Rögle BK och följaktligen NHL med Rangers.

Lee å sin sida har FBK som moderklubb och spelade där till 18 års ålder innan han flyttade till Nordamerika för spel i USHL och sedermera college innan han skrev NHL-kontrakt med Kings 2022.

Den här säsongen har Adam Edström redan satt personbästa med sex mål på 18 matcher. Totalt har han sju poäng för Predators. Andre Lee, som för första gången i karriären är mer eller mindre ordinarie i Kings, har 1+2 på 14 matcher. Detta efter en genombrottssäsong i AHL i fjol där han gjorde 26 mål för farmarlaget Ontario Reign ifjol.

Nattens match vann Nashville med 3–0 efter två mål av Filip Forsberg.