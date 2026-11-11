Ola Palme jagar en plats i JVM-truppen.

Foto: Simon Eld och Bildbyrån (montage).

NYKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

"Ju mer jag ser dem – desto mer gillar jag dem", sa Växjös Björn Hellkvist i Smålandsposten när han inför säsongen fick berätta hur han imponerats av Ola Palme, Olle Karlsson och Max Isaksson. Och med guld i både U18-VM och JSM bakom sig var det lätt att förstå varför trion född 2008 också fick chansen på SHL-lagets träningar.

Nu har vi alla fått se den potential den dåvarande huvudtränaren pratade om – framförallt från Palme.

Med en knapp månad till Junior-VM-uttagningen spelar Bålsta-killen tredje mest av samtliga juniorbackar i SHL (bakom Oliwer Sjöström och Malte Gustafsson), och ser därmed ut att kunna ta en plats som underårig.

– Kul att få spela med alla de här grabbarna. Det har känns väldigt bra här också, så jag tycker att det är kul, säger Palme själv till hockeysverige.se efter en av Juniorkronorna matcher i Nyköping.

Samlingen 18-åringen återvänder från nu var den sista innan det stora mästerskapet i Kanada, och kom också med en stor roll. Det intill HV71:s Karl Annborn i ett andra backpar i tre av fyra matcher.

– Det är en jäkligt grym grupp, så det hade betytt jättemycket. Det hade varit jättekul att få vara med och spela med de här grabbarna, säger Palme om att spela JVM.

– Det är lärorikt att få vara med äldre, och det hade känts väldigt bra för mig också inför framtiden. Det hade varit superkul, tillägger han.

Tappade tio kilo efter diabetesbeskedet

Ola Palme menar att han, i ett JVM-lag, skulle vilja bidra genom att vara en pålitlig och stabil back.

– Göra rätt saker, veta vad man får ur mig... ja, vara den där stabila pjäsen, förklarar han.

... men så har det dock inte alltid varit – åtminstone inte med de förutsättningarna han nu har fått med en ram på 187 centimeter och 90 kilo.

Omvandlingen har kommit trots att Växjö-talangen för ett år sedan fick reda på att han har diabetes . Sjukdomen hade där och då orsakat ett viktras på runt tio kilo, men med behandlingen kom en vändning, och nu fyller han också ut skydden ordentligt.

– Jag vet inte riktigt, jag har väl haft lite tur med växten. Det är skönt, nu när man är lite större, då kan man vara lite mer fysisk och så. Det är bra, säger han om sin längd, och tillägger kring föräldrarna:

– Jag är faktiskt längre än båda två, några centimeter längre än farsan. Det är gött.

Ola Palme värmer upp inför en SHL-match med Växjö.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån.

Hur har du jobbat för att lägga på musklerna för att fylla ut ramen?

– Jag kör mycket fys på somrarna och mycket under säsongen. Det är väl det.

Det finns inga hemliga knep?

– Nej, det finns inga hemliga knep. Det är bara hårt arbete.

Nyckeln till SHL-genombrottet: "Stor skillnad"

Oavsett vägen dit har det gett effekt på högsta seniornivå i Sverige, och nu står backlöftet på tio framträdanden denna säsong.

– Det har varit jättekul, men jag har fortfarande bara gått in och lirat samma bra spel som jag har gjort innan. Det är kul att man får chansen och så är det bara att försöka göra så bra av det som möjligt, säger han själv.

Hur mycket har den där fysiken hjälpt dig i SHL?

– Väldigt mycket. Hade jag varit lite mindre så hade det nog varit tuffare. Man märker av stor skillnad i styrka, i dueller och sånt mot de vuxna, så det är viktigt för mig.

Känner du att du också kan vara en annan backtyp än tidigare?

– Ja, jag skulle säga att jag innan var lite mer offensiv. Nu gäller det mest att vara pålitlig och vara en bra tvåvägspelare över hela isen. Det tar man mycket nytta av där (i SHL), och det är väl det som gör att man får spela där. Nu är det bara att fortsätta.

Ola Palme valdes också i somras av Seattle Kraken i sjätte rundan av NHL-draften, men vägen dit har bara börjat – även om han redan nu hyllas av flera rutinerade spelare.

– Han har ett väldigt bra första pass, bra storlek, och jag tycker att han tar många väldigt bra beslut trots sin ringa ålder. Jag tror att han har en väldigt fin framtid framför sig, sa Växjö-kaptenen Joel Persson till hockeysverige.se inför säsongsstarten.

Ola, vad säger NHL-klubben om din utveckling?

– Jag tror att de är rätt nöjda, hoppas jag. Det är väl bara att fortsätta och köra på, fortsätta på det här spåret så ska det nog bli bra, avslutar han.