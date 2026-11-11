Filip Forsberg klättrar i poängligan – efter kemin med landsmannen

Filip Forsberg klev fram som målskytt i natt – efter fina samarbeten med Nils Höglander. Foto: Kiyoshi Mio-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Har Nashville Predators hittat ett svenskt radarpar?

Filip Forsberg och Nils Höglander visade i alla fall prov på finfin kemi när Los Angeles Kings besegrades med 3–0. Forsberg klev fram och blev tvåmålsskytt i matchen efter att Höglander hittat honom med fina passningar.

Vid 1–0 i första perioden stal Höglander pucken på defensiv blålinje, ryckte sig loss på högerkanten och serverade Forsberg med en backhandflipp som han förpassade i mål bakom Anton Forsberg i Kings kasse. 2–0-målet kom sedan halvvägs in i matchen när Forsberg fick ett instick från landsmannen som han skickade in med ett överraskande skott.

Adam Wilsby såg sedan till att matchen fick en andra svensk målskytt när han med säsongens första mål satte 3–0 i tom kasse.

Filip Forsberg ikapp William Nylander i poängligan

Filip Forsberg klättrar i och med målen upp till en delad 18:e plats i NHL:s poängliga tillsammans med bland andra William Nylander. På 18 matcher har han svarat för 22 poäng (7+15). Bara Leo Carlsson har fler poäng av svenskarna i NHL. Det här var Forsbergs andra tvåmålsmatch för säsongen efter att mestadels ha radat upp assist under första månaden av säsongen.32-åringen har visat fin poängform sista veckorna med 14 pinnar (6+8) på sina senaste åtta matcher.

Höglander, som kom till Predators från Vancouver Canucks i somras, har sju poäng (3+4) på 18 matcher.

I Predators kasse stoppade Juuse Saros 30 skott och höll säsongens första nolla. Finländaren har inlett säsongen övertygande med en räddningsprocent på 91,8 på sina 13 första matcher. Han har bara släppt in tre mål på sina tre senaste starter och gått segrande ur samtliga.

I Los Angeles var Mats Zuccarello tillbaka efter sex missade matcher på grund av skada. Norrmannen har bara spelat sju matcher så här långt på grund av olika skador och står noterad för en assist. Kings saknade nu sin svenske backen Erik Gustafsson på grund av skada.

Los Angeles – Nashville 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

Nashville: Filip Forsberg 2 (7), Adam Wilsby (1).

Source: Filip Forsberg @ Elite Prospects





