Plockar in JVM-aktuelle svensken: "En av deras bästa"

Torkel Jennersjö fick en drömstart på säsongen.

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När Juniorkronorna i somras samlades för World Junior Showcase var Torkel Jennersjö en av spelarna från den nordamerikanska ligorna som tog plats i truppen. Tre mål och en assist följde över de fem matcherna, och den tidigare Leksandsforwarden såg ut att ha stärkt sina aktier som alternativ i båda ändar av isen.

Nu, med en knapp månad kvar till JVM-uttagningen, trejdas Jennersjö inom QMJHL (Quebec Maritimes Junior Hockey League). Det från sitt Blainville-Boisbriand Armada till Saint John Sea Dogs.

– Vi är glada över att kunna knyta Torkel till oss. Vi vill tillföra erfarenhet, karaktär och tävlingsinstinkt, och han bidrar med allt detta. Han har varit med om ett långt slutspelsäventyr och var en av Blainvilles bästa forwards under deras slutspelsresa förra säsongen. Vi ser fram emot att välkomna honom, säger Trevor Georgie, president och general manager för Sea Dogs i ett uttalande.

Hävelid om Jennersjö: "Med och konkurrerar"

Det återstår att se hur detta påverkar Torkel Jennersjös JVM-chanser under kommande veckor, men sett till säsongsstarten i QMJHL bör Ekerö-killen kunna utmana om en av rollerna längre ner i laget som den där fysiska osvenska spelaren han alltid varit.

Den nu 19-årige talangen har varit en del av 07-landslaget vid flera tillfällen de senaste åren, med start i U16, och vidare mästerskap som U17- och U18-VM. Flytten till Nordamerika gjordes redan 2024, till USHL, och efter detta andra år i QMJHL väntar college-spel med University of Massachusetts.

Någon NHL-klubb har dock inte draftat Jennersjö.

– Jag har bra bilder både från U18-VM och därifrån. Nu har det gått ett år och ja, det är också någon som är med och konkurrerar om en plats, kanske i en annan typ av roll. Men jag tycker också att Torkel har utvecklat sitt spel över hela banan kan jag känna. Det ska bli roligt att klämma och känna på honom i sin helhet, sa Juniorkronornas förbundskapten Magnus Hävelid till hockeysverige.se inför sommarens WJSS.