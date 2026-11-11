Avbröt plötsligt matchen – nu kommer besked

Ludvig Persson avbröt matchen igår i tredjeperioden.

Under gårdagens CHL-möte mellan Växjö Lakers och Frölunda HC gick Växjös målvakt Ludvig Persson av mitt i den tredje perioden. Många blev fundersamma eftersom de inte sett att han skadat sig.

Efter matchen gav nya huvudtränaren Joakim Fagervall ett besked om vad som hänt med sin målvakt, skriver Smålandsposten.

– Han fick krampkänning. Det var inget allvarligare än så. Så det fanns inga alternativ. Han annonserade om det innan att han höll på att få kramp, men då var det för sent att börja dricka. Och det är säkert inte vätskebrist utan det finns andra saker, sa han.

"Gjorde en bra match"

När Persson avbröt matchen stod de 3-3. Inhoppare Adam Åhman fick se pucken gå förbi sig efter tre och en halv minut, när Stefan Milosevic sköt slutresultatet 4-3 till Frölunda.

– Jag tror han bara ligger där inne nu och får lite vätska i kroppen. Han gjorde en bra match fram till dess, sa Fagervall om Persson efter matchen.

Matchen var första åttondelsfinalen i CHL och nästa avgörande match spelas i Scandinavium på tisdag nästa vecka.