Svensken historisk – efter märkliga dubbeln

Adam Edström har gjort sina första mål i Nashville Predators.

Foto: Bildbyrån och X (montage).

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I slutet av juni trejdades Adam Edström från New York Rangers till Nashville Predators. En första flytt inom NHL för den nu 25-årige forwardsbjässen från Karlstad, och kanske en nödvändig sådan i och med den mindre roll han fått i ligan.

Inatt hade också Edström turen på sin sida när Predators sänkte Montreal Canadiens med 5–2. Man skulle faktiskt kunna säga att han hade historiskt tur, för när siffrorna drog iväg var det genom svensken.

Ryan O'Reilly hade just satt 3–2 för Nashville när Canadiens valde att plocka ut målvakten, och inom kort hade två tekningar i egen zon lett till mål i tom bur. Båda gångerna var Adam Edström den som höll sig framme, först nästintill ostörd, och sen efter att han kastat en motståndare mot isen i en närkamp.

Målen var den tidigare Mora- och Rögle-spelarens första i Nashville, men de innebar också historia. Aldrig tidigare i klubbens historia har nämligen en spelare gjort två mål i tom bur – i samma match.

Edström står nu på totalt tolv mål i NHL. Det över 101 matcher.

Montreal Canadiens – Nashville Predators: 2–5 (0–0, 2–2, 0–3)

Canadiens: Suzuki, Newhook.

Predators: Kerfoot, Wood, O'Reilly, Edström (2).