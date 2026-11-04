Svenskens genombrott - har redan slagit sitt målrekord

Adam Edström är Nashvilles målbäste svensk. Foto: Bildbyrån

Efter tre hela säsonger med New York Rangers trejdades Adam Edström till Nashville Predators i somras. Det verkar ha gjort susen för den storväxte svensken. I Nashville har nämligen det riktiga genombrottet i NHL kommit.

Redan 15 matcher in på säsongen har Edström nämligen slagit sitt personliga målrekord i ligan. När han i natt satte 3-1-målet i 4-1-vinsten mot Carolina Hurricanes var det hans sjätte mål. Ifjol gjorde han tre mål på 32 matcher och för två år sedan blev det fem mål på 51.

– Puckarna går in. Det har varit grymt att spela med Ross (Colton) och Jack (Drury). Det är två jättebra spelare.

– Det är kul att se pucken gå in. Förhoppningsvis fortsätter det, säger Edström enligt nhl.com .

Bara Steven Stamkos (åtta mål) och Ryan O'Reilly (sju) har gjort fler mål i Nashville under säsongen. Edströms genombrott kommer lämpligt eftersom hans kontrakt, värt 975 000 dollar, går ut efter säsongen.

Filip Forsberg fortsätter också gå urstarkt. Han hade två assistpoäng i natt och har med det gjort elva poäng på de fem senaste matcherna.

Nashville – Carolina 4-1

Nashville: Nick Perbix, Roman Josi, Adam Edström, Ross Colton

Carolina: Jackson Blake