Finske världsmästaren trejdas till Toronto

Aatu Räty fortsätter karriären i Toronto Maple Leafs. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

Toronto Maple Leafs meddelade på torsdagen att klubben har värvat forwarden Aatu Räty från Vancouver Canucks. I utbyte får Vancouver centrarna Jacob Quillan och Brandon Buhr.

Räty, 23, passerade waivers tidigare under torsdagen och kan därmed skickas mellan NHL och AHL utan att behöva passera waivers på nytt, fram till dess att han har spelat tio NHL-matcher eller tillbringat 30 dagar i en NHL-trupp. Den 188 centimeter långe centern har gjort ett mål på fyra matcher med Vancouver den här säsongen.

Räty draftades ursprungligen av New York Islanders i den andra rundan av NHL-draften 2021, som spelare nummer 52 totalt. Han är född i Uleåborg och har länge betraktats som en intressant finländsk center med goda offensiva kvaliteter.

Aatu Räty klar för Toronto Maple Leafs

Efter att ha slagit igenom i den finländska hockeyn fortsatte Räty sin utveckling i Nordamerika. Han tillhörde Islanders organisation innan han blev en del av Vancouver Canucks via en trejd i januari 2023, där han ingick i paketet som skickades till Vancouver i utbyte mot Bo Horvat. Sedan dess har han försökt etablera sig som en ordinarie NHL-spelare.

Under säsongen 2025/26 tillbringade Räty merparten av tiden i Vancouver. På 66 matcher noterades han för fyra mål och totalt 14 poäng. Han var samtidigt framgångsrik i tekningscirkeln och vann 60,5 procent av sina tekningar.

Räty har även meriter från det finländska landslaget. I våras var han en del av det finska lag som vann VM-guld i Schweiz efter att ha noterats för sju poäng (4+3) på tio matcher i turneringen.

Calder Cup-mästare går motsatt väg

Jacob Quillan är den främsta pusselbiten i Vancouvers utbyte. Den 24-årige centern, som är 185 centimeter lång, delade upp grundserien 2025/26 mellan Toronto Maple Leafs och farmarlaget Toronto Marlies i AHL.

Säsongen avslutades med en stor framgång för Quillan, som vann Calder Cup med Marlies. Under slutspelet noterades han för nio poäng på 19 matcher.

Även Brandon Buhr, 24, går till Vancouver. Forwarden skrev på för Maple Leafs organisation i mars som free agent från den amerikanska universitetsligan NCAA, där han representerade Union College.

Under sin sista säsong på college gjorde Buhr 19 mål och totalt 36 poäng på 35 matcher. Efter flytten till proffshockeyn hann han spela fem matcher med Toronto Marlies i slutet av grundserien 2025/26, där han noterades för två assist.

Alla tre har utgående kontrakt

Varken Quillan eller Buhr draftades av någon NHL-klubb. De väntas i första hand bidra med ytterligare bredd i Vancouver Canucks organisation.

Samtliga tre spelare som ingår i trejden sitter på utgående kontrakt och kan bli restricted free agents efter säsongen 2026/27.

Trots att Räty passerade waivers tidigare under torsdagen var han fortfarande registrerad i Vancouver Canucks NHL-trupp när trejden genomfördes. Det återstår att se när han får debutera för Toronto Maple Leafs.