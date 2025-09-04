Veteranmålvakten lägger av: ”Dags för nästa kapitel”

Aaron Dell har inte spelat i NHL sedan februari 2023.

Efter två säsonger i farmarligorna väljer nu den 36-årige målvakten att lägga av.

”Nu är det dags för nästa kapitel”, skriver han på Instagram.

Aaron Dell avslutar sin karriär.

Foto: Alamy

Via ett inlägg på Instagram meddelar veteranmålvakten Aaron Dell att han lägger plockhandsken på hyllan.

”Efter 13 säsonger som professionell hockeyspelare har tiden kommit för mig att hänga upp skridskorna och lämna spelardagarna bakom mig. Jag vill tacka alla människor som trodde på mig och stöttade mig under hela min karriär”, inleder Dell sitt inlägg.

Spelade 130 matcher i NHL

Dell spelade totalt 130 NHL-matcher med San Jose Sharks, New Jersey Devils och Buffalo Sabres mellan 2016 och 2023. Den kanadensiske målvakten gick odraftad, men skrev 2014 på ett NHL-avtal med San Jose efter en säsong i ECHL. NHL-debuten dröjde fram till oktober 2016 och mellan 2016 och 2020 var Dell andravalet i Sharks bakom Martin Jones.

Sin senaste NHL-match gjorde Dell i en förlustmatch mot Pittsburgh i mitten av februari 2023. Den senaste säsongen delade Dell mellan AHL-laget San Jose Barracuda och ECHL-laget Wichita Thunder.

”Jag hoppas att jag har kunnat göra ett avtryck hos några av de unga spelare jag spelat med, som fortfarande jagar sina drömmar. Utan min familjs tro och stöd hade jag inte varit här. Jag vet inte riktigt vad framtiden har att erbjuda nu, men min högsta prioritet kommer att vara att vara pappa och make. Nu är det dags för nästa kapitel”, skriver Dell.

Förutom Sharks, Devils och Sabres tillhörde Dell även Toronto Maple Leafs och Los Angeles Kings organisationer under sin karriär, dock utan att spela någon NHL-match för någon av klubbarna.