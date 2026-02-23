Zetterlund och Ringqvist bakom Boos avgörande mot Väsby

Seger för Boo med 3–2 mot Väsby

Boos sjätte seger på de senaste sju matcherna

Theo Ringqvist matchvinnare för Boo

Boo vann hemma mot Väsby i U18 allettan östra fortsättningsserie med 3–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Milton Zetterlund gjorde 2–1 och Theo Ringqvist knappt tre minuter senare gjorde 3–1 i sista perioden.

Segern var Boos sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Nyköping nästa för Boo

Alexander Myrentorp gjorde 1–0 till Boo efter bara 2.11 framspelad av Axel Andersson och Edvin Runnäs Boivie.

Efter 10.38 i andra perioden slog Philip Israelsson till framspelad av Vincent Edlund – Ahl och Emil Söderström och kvitterade för Väsby.

Boo startade tredje perioden vassast. Laget gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Milton Zetterlund och Theo Ringqvist. Väsby gjorde 2–3 genom Bruno Gääw-Nilsson efter 19.20 men kom aldrig närmare.

Med fyra omgångar kvar är Boo på tredje plats i tabellen medan Väsby är på sjätte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Boo HC har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Väsby IK HK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Torsdag 26 februari möter Boo Nyköping hemma 19.45 och Väsby möter Tierps HK U18 borta 19.50.

Boo–Väsby 3–2 (1–0, 0–1, 2–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Björknäs Ishall

Första perioden: 1–0 (2.11) Alexander Myrentorp (Axel Andersson, Edvin Runnäs Boivie).

Andra perioden: 1–1 (30.38) Philip Israelsson (Vincent Edlund – Ahl, Emil Söderström).

Tredje perioden: 2–1 (46.01) Milton Zetterlund (Arsenijs Zaicevs, Max Stavin), 3–1 (48.35) Theo Ringqvist (Vincent Sörlin, Alexander Myrentorp), 3–2 (59.20) Bruno Gääw-Nilsson (Loui Paulsson, Hugo Di Meglio).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boo: 4-1-0

Väsby: 2-0-3

Nästa match:

Boo: Nyköpings SK, hemma, 26 februari 19.45

Väsby: Tierps HK, borta, 26 februari 19.50