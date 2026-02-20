Wings HC Arlanda fortsätter vinna mot SDE

Wings HC Arlanda vann med 5–2 mot SDE

Wings HC Arlandas tionde seger på de senaste tio matcherna

Wings HC Arlandas Kevin Ponechal tvåmålsskytt

Tre raka segrar hade Wings HC Arlanda mot just SDE i U20 allettan östra inför fredagens match. Och på fredagen segrade Wings HC Arlanda på nytt – den här gången med 5–2 (0–0, 3–2, 2–0) hemma i Pinbackshallen.

Eric Norelius gjorde matchvinnande målet

Första perioden blev mållös.

Wings HC Arlanda var starkast i andra perioden. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–2.

3.41 in i tredje perioden slog Oscar Bröms Strengbom till och ökade ledningen. Kevin Ponechal stod för målet när laget punkterade matchen med ett 5–2-mål med 54 sekunder kvar att spela på pass av Oscar Bröms Strengbom.

Wings HC Arlandas Oscar Bröms Strengbom stod för ett mål och två assists.

Resultaten i sista omgången betyder att Wings HC Arlanda slutar på första plats i tabellen och SDE på femte plats. Wings HC Arlanda är därmed klart för kval till kvalspel.

Det här var fjärde mötet mellan Wings HC Arlanda och SDE den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Wings HC Arlanda vunnit.

Wings HC Arlanda–SDE 5–2 (0–0, 3–2, 2–0)

U20 allettan östra, Pinbackshallen

Andra perioden: 0–1 (21.10) Wilmer Hanson (Leon Ekman, Vincent Leydner), 0–2 (23.05) Martin Käck (Rasmus Edin, Pontus Dahlén), 1–2 (23.43) Filip Nyberg (Odin Johnsson Berger, Eliott Zetterberg), 2–2 (35.02) Kevin Ponechal (Oscar Bröms Strengbom, Samuel Yucel), 3–2 (36.40) Eric Norelius (Vilmer Asp, Erik Wickström).

Tredje perioden: 4–2 (43.41) Oscar Bröms Strengbom, 5–2 (59.06) Kevin Ponechal (Oscar Bröms Strengbom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings HC Arlanda: 5-0-0

SDE: 2-2-1