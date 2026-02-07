Wings HC Arlanda fortsätter vinna – 6–2 mot Vallentuna

Wings HC Arlanda vann med 6–2 mot Vallentuna

Wings HC Arlandas nionde seger på de senaste tio matcherna

Wings HC Arlandas Emil Sahlman tremålsskytt

Wings HC Arlanda vann med 6–2 (3–2, 1–0, 2–0) borta mot Vallentuna på lördagen och tog därmed nionde raka segern i U20 allettan östra. Det innebär också att Vallentuna åkte på femte förlusten i rad.

Emil Sahlman tremålsskytt för Wings HC Arlanda

Wings HC Arlanda var starkast i första perioden som laget vann med 3–2.

Wings HC Arlanda gjorde 2–4 i slutsekunderna av andra perioden genom Erik Wickström efter förarbete från Liam Wahlström och Filip Nyberg.

5.22 in i tredje perioden nätade Wings HC Arlandas Samuel Yucel på pass av Odin Johnsson Berger och Eliott Zetterberg och ökade ledningen. Efter 16.44 nätade Emil Sahlman återigen framspelad av Vilgot Olsson och Filip Nyberg och ökade ledningen för Wings HC Arlanda. 2–6-målet blev matchens sista.

Emil Sahlman gjorde tre mål för Wings HC Arlanda.

Lagens första möte för säsongen vann Vallentuna med 3–1.

Nästa motstånd för Vallentuna är Tumba. Wings HC Arlanda tar sig an Trångsund hemma. Båda matcherna spelas måndag 9 februari 19.30.

Vallentuna–Wings HC Arlanda 2–6 (2–3, 0–1, 0–2)

U20 allettan östra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (11.08) Vilmer Asp (Ville Pitkänen, Carlh Rosenqvist), 0–2 (13.03) Emil Sahlman (Kevin Ponechal, Phelix Lindahl), 1–2 (13.54) Victor Glans (Maxim Klouda), 1–3 (15.48) Emil Sahlman (Liam Wahlström, Eric Norelius), 2–3 (19.15) Melvynn Billiet-Prades (John Karling Merlid, Titus Cummings).

Andra perioden: 2–4 (39.55) Erik Wickström (Liam Wahlström, Filip Nyberg).

Tredje perioden: 2–5 (45.22) Samuel Yucel (Odin Johnsson Berger, Eliott Zetterberg), 2–6 (56.44) Emil Sahlman (Vilgot Olsson, Filip Nyberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 0-1-4

Wings HC Arlanda: 5-0-0

Nästa match:

Vallentuna: IFK Tumba IK, borta, 9 februari 19.30

Wings HC Arlanda: Trångsunds IF, hemma, 9 februari 19.30