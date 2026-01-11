Wings Arlanda tog klar seger mot Saltsjöbadens IF U18

Wings Arlanda-seger med 8–3 mot Saltsjöbadens IF U18

Leo Savheim matchvinnare för Wings Arlanda

Andra raka förlusten för Saltsjöbadens IF U18

Wings Arlanda vann klart när laget mötte Saltsjöbadens IF U18 på hemmaplan i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Slutresultatet blev hela 8–3 (2–0, 4–0, 2–3).

Det var första segern för Wings Arlanda, efter 1–5-förlust mot Trångsunds IF U18 i premiären.

Wings Arlanda–Saltsjöbadens IF U18 – mål för mål

Max Bjelm gjorde 1–0 till Wings Arlanda efter fyra minuters spel framspelad av Alrik Lindgren och Theo Lundqvist. Efter 14.39 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när David Prskalo fick träff assisterad av Edward Löfman och Filip Nyberg.

Även i andra perioden var Wings Arlanda starkast och gick från 2–0 till 6–0 genom två mål av Leo Savheim, ett mål av David Prskalo och ett mål av Neo Berg.

Wings Arlanda startade också tredje perioden bäst. Laget gick från 6–0 till 7–0. Saltsjöbadens IF U18 gjorde därefter 7–2.

Därefter var det dock Wings Arlanda som avgjorde. Laget gjorde 8–2 med åtta minuter kvar att spela genom Filip Nyberg på pass av Max Bjelm. Saltsjöbadens IF U18 hann få in en reducering till och slutresultatet blev 8–3.

Wings Arlandas Max Bjelm stod för ett mål och tre assists, Edward Löfman hade tre assists och David Prskalo gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Lagen möts på nytt i Saltsjöbadens Ishall den 8 februari.

I nästa omgång har Wings Arlanda Norrtälje IK U18 borta i Roslagens Sparbank Arena, fredag 16 januari 19.30. Saltsjöbadens IF U18 spelar hemma mot Trångsunds IF U18 torsdag 15 januari 19.00.

Wings Arlanda–Saltsjöbadens IF U18 8–3 (2–0, 4–0, 2–3)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Pinbackshallen

Första perioden: 1–0 (4.58) Max Bjelm (Alrik Lindgren, Theo Lundqvist), 2–0 (14.39) David Prskalo (Edward Löfman, Filip Nyberg).

Andra perioden: 3–0 (29.42) Neo Berg (Theo Lundqvist, Wilmer Iverfeldt), 4–0 (33.40) Leo Savheim (Max Bjelm), 5–0 (35.21) Leo Savheim (Max Bjelm), 6–0 (36.22) David Prskalo (Leo Baraer, Edward Löfman).

Tredje perioden: 7–0 (40.32) Leo Baraer (David Prskalo, Edward Löfman), 7–1 (41.20) Sid Tollemark (William Knaust, Holger Fougstedt), 7–2 (49.12) Sid Tollemark, 8–2 (52.31) Filip Nyberg (Max Bjelm), 8–3 (59.08) Buster Lindqvist.

Nästa match:

Wings Arlanda: Norrtälje IK, borta, 16 januari 19.30

Saltsjöbadens IF U18: Trångsunds IF, hemma, 15 januari 19.00