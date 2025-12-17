Wimander och Larsson matchvinnare – när Piteå vände och vann

Piteå vann med 4–3 mot Brooklyn

Piteås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Piteås Jack Wimander tvåmålsskytt

Mål av Jack Wimander och Alvar Larsson i tredje perioden gjorde att Piteå vände på matchen mot Brooklyn – och vann.

Hemmalaget Brooklyn hade greppet inför tredje perioden och ledde med 3–2 i U20 region norr fortsättning herr. Till slut blev det 4–3 till bortalaget.

Piteås tränare Christer Sjöberg tyckte så här om matchen:

– Skönt att klara av att vända, det satt långt inne. Vi började i bra tempo men föll in i deras spel med lägre fart och vi börjar slarva, vilket medför att vi ger dem möjligheten att göra mål. Man ser skillnaden när vi gör det vi ska göra genom att hålla högt pucktempo och fart. Då vi inte gör det blir det så här.

Segern var Piteås fjärde på de senaste fem matcherna.

Alvar Larsson gjorde matchvinnande målet

Jack Wimander gav gästande Piteå ledningen efter 4.11 assisterad av Nils Lejon och Marcus Sundström.

1–1 kom efter 14.38 när Odd Lindgren slog till med assist av Axel Häggström.

Brooklyn startade också andra perioden vassast. Laget gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Max Englund innan Piteå svarade och gjorde 3–2 genom Viggo Mård.

8.37 in i tredje perioden nätade Piteås Jack Wimander återigen framspelad av Gustav Bäckström och Nils Lejon och kvitterade.

Efter 10.54 slog Alvar Larsson till på pass av Gustav Bäckström och Jack Wimander och avgjorde matchen.

Jack Wimander gjorde två mål för Piteå och ett assist och Gustav Bäckström hade tre assists.

Brooklyn har nu tre poäng efter tre spelade matcher medan Piteå har tolv poäng efter fem matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Piteå HC vunnit.

Nästa motstånd för Brooklyn är Kovland. Lagen möts söndag 21 december 12.50 i Sunderby Ishall. Piteå tar sig an Teg J20 borta lördag 20 december 12.30.

Brooklyn–Piteå 3–4 (1–1, 2–1, 0–2)

U20 region norr fortsättning herr, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (4.11) Jack Wimander (Nils Lejon, Marcus Sundström), 1–1 (14.38) Odd Lindgren (Axel Häggström).

Andra perioden: 2–1 (22.04) Max Englund (Elias Engman, Axel Häggström), 3–1 (31.56) Max Englund (Eddi Jatko, Fabian Lindfors), 3–2 (34.19) Viggo Mård (Gustav Bäckström).

Tredje perioden: 3–3 (48.37) Jack Wimander (Gustav Bäckström, Nils Lejon), 3–4 (50.54) Alvar Larsson (Gustav Bäckström, Jack Wimander).

Nästa match:

Brooklyn: Kovlands IshF, hemma, 21 december 12.50

Piteå: Tegs SK, borta, 20 december 12.30