Wilmer Ramstedt i målform – Östersund vann mot Boden

Östersund vann med 5–3 mot Boden

Östersunds nionde seger på de senaste tio matcherna

Wilmer Ramstedt gjorde två mål för Östersund

Östersund vann på bortaplan mot Boden i U20 region norr topp 8 herr. 3–5 (1–2, 2–2, 0–1) slutade matchen på söndagen.

Östersund startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Sverre Øverli Larsen och Wilmer Ramstedt innan Boden svarade och gjorde 2–1 genom Pijus Pranskevicius.

Östersund gjorde 1–3 genom Mille Carlemår efter 9.04 i andra perioden.

Boden reducerade dock till 2–3 genom Victor Holmqvist efter 13.43 av perioden.

Efter 18.59 gjorde Östersund 2–4 genom Wilmer Ramstedt som gjorde sitt andra mål och kom allt närmare segern.

Boden gjorde 3–4 genom Pijus Pranskevicius efter 19.27 av perioden.

Julian Forsberg stod för målet när Östersund punkterade matchen med ett 3–5-mål med 36 sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 3–5.

Boden har en vinst och fyra förluster och 16–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Östersund har fem vinster och 24–12 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Östersund med 6–2.

Boden–Östersund 3–5 (1–2, 2–2, 0–1)

U20 region norr topp 8 herr, Hive Arena

Första perioden: 0–1 (5.22) Sverre Øverli Larsen (Lukas Nilsson, Ted Forss), 0–2 (8.34) Wilmer Ramstedt (Mille Carlemår, Julian Forsberg), 1–2 (17.03) Pijus Pranskevicius (Hampus Grage, Arvid Renberg).

Andra perioden: 1–3 (29.04) Mille Carlemår (Anton Johansson, Lukas Nilsson), 2–3 (33.43) Victor Holmqvist (Kasper Johansson, Enzo Barsk), 2–4 (38.59) Wilmer Ramstedt (Edvin Bertils, Theo Lindström), 3–4 (39.27) Pijus Pranskevicius (Arvid Renberg, Noel Norberg).

Tredje perioden: 3–5 (59.24) Julian Forsberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boden: 1-1-3

Östersund: 5-0-0