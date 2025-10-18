William Jonsson Eidsheim fyramålsskytt i SDE:s seger mot Järfälla

SDE-seger med 5–1 mot Järfälla

William Jonsson Eidsheim med fyra mål för SDE

Vincent Leydner matchvinnare för SDE

Fyra mål hann William Jonsson Eidsheim med när SDE besegrade Järfälla på bortaplan med 5–1 (3–1, 1–0, 1–0) i U20 Div 1 östra A herr.

William Jonsson Eidsheim gjorde fyra mål för SDE

SDE stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 6.22 i mitten av perioden.

Järfälla reducerade dock till 1–3 genom Helmer Oebius efter 19.16. Efter 1.04 i andra perioden slog William Jonsson Eidsheim till på nytt framspelad av Martin Käck och Wilmer Nilsson och gjorde 1–4. 11.27 in i tredje perioden slog William Jonsson Eidsheim till återigen och ökade ledningen.

Järfälla har nu tre poäng efter fyra spelade matcher medan SDE har sex poäng efter tre matcher.

Den 15 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Stockhagens Ishall.

Måndag 20 oktober spelar Järfälla hemma mot Wings HC Arlanda 20.00 och SDE mot Väsby hemma 20.05 i Stockhagens Ishall.

Järfälla–SDE 1–5 (1–3, 0–1, 0–1)

U20 Div 1 östra A herr, Järfälla Ishall

Första perioden: 0–1 (12.16) William Jonsson Eidsheim (Rasmus Edin, Oliwer Subäck), 0–2 (12.45) Vincent Leydner (Nelson Berg, Wilmer Nilsson), 0–3 (18.38) William Jonsson Eidsheim (Vilmer Nyman), 1–3 (19.16) Helmer Oebius (Pelle Gebing).

Andra perioden: 1–4 (21.04) William Jonsson Eidsheim (Martin Käck, Wilmer Nilsson).

Tredje perioden: 1–5 (51.27) William Jonsson Eidsheim.

Nästa match:

Järfälla: Wings HC Arlanda, hemma, 20 oktober

SDE: Väsby IK HK, hemma, 20 oktober