Wiktor Olsson gjorde två mål när Bollnäs/Alfta U18 vann mot Valbo HC 2

Bollnäs/Alfta U18 vann med 6–3 mot Valbo HC 2

Bollnäs/Alfta U18:s Wiktor Olsson tvåmålsskytt

Bollnäs/Alfta U18 nu femte, Valbo HC 2 på sjätte plats

Det blev Bollnäs/Alfta U18 som vann matchen hemma mot Valbo HC 2 i U18 Div 1 västra A herr på söndagen. 6–3 (1–0, 2–0, 3–3) slutade matchen.

Wiktor Olsson tvåmålsskytt för Bollnäs/Alfta U18

Wiktor Olsson gjorde 1–0 till Bollnäs/Alfta U18 efter bara 55 sekunder framspelad av Melker Dalebrant. Även i andra perioden var Bollnäs/Alfta U18 starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom mål av Max Källänge och Sigve Dahlkvist. Tredje perioden slutade 3–3 och Bollnäs/Alfta U18 vann matchen med 6–3.

Wille Kaneskär gjorde ett mål för Bollnäs/Alfta U18 och två målgivande passningar.

Det här betyder att Bollnäs/Alfta U18 nu ligger på femte plats i tabellen och Valbo HC 2 är på sjätte plats.

Den 30 november spelar lagen mot varandra på nytt, i NickBack Arena.

Nästa motstånd för Bollnäs/Alfta U18 är Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne. Lagen möts torsdag 23 oktober 19.00 i Internetport Arena. Valbo HC 2 tar sig an Hudiksvall hemma söndag 26 oktober 16.40.

Bollnäs/Alfta U18–Valbo HC 2 6–3 (1–0, 2–0, 3–3)

U18 Div 1 västra A herr, Bollnäs Ishall

Första perioden: 1–0 (0.55) Wiktor Olsson (Melker Dalebrant).

Andra perioden: 2–0 (22.16) Max Källänge (Herman Vest), 3–0 (35.28) Sigve Dahlkvist.

Tredje perioden: 4–0 (45.34) Wiktor Olsson (Wille Kaneskär), 5–0 (47.11) Kalle Nordström (Wille Kaneskär, Herman Vest), 5–1 (52.59) Liam Hård (Albin Radeskog, Oskar Sundström), 5–2 (53.17) Vincent Åhrman (Melvin Lundström), 5–3 (57.21) Vincent Åhrman (Filip Winzell, Adam Ögren), 6–3 (59.18) Wille Kaneskär (Kalle Nordström).

Nästa match:

Bollnäs/Alfta U18: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, borta, 23 oktober

Valbo HC 2: Hudiksvalls HC, hemma, 26 oktober