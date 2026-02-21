Wibom och Alander Bäckman säkrade segern för Nälden/Östersund U18 mot Vännäs HC U18

Först kvitterade Axel Wibom i slutminuterna och sen avgjorde Olle Alander Bäckman i förlängningen. Segerresultatet blev 6–5 (1–2, 2–2, 2–1, 1–0) för Nälden/Östersund U18 mot Vännäs HC U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr.

Vännäs HC U18 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Lucas Noren och Vincent Dahl Franzén innan Nälden/Östersund U18 svarade och gjorde 2–1 genom Vidar Hedlund.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Nälden/Östersund U18 kvitterade också till 4–4 genom Albin Modin i början av tredje perioden i tredje perioden.

Efter 8.48 i tredje perioden gjorde Vännäs HC U18 4–5 genom Jonathan Ebbhagen.

Nälden/Östersund U18 kvitterade till 5–5 genom Axel Wibom med 54 sekunder kvar av perioden.

Matchvinnare för hemmalaget Nälden/Östersund U18 1.30 in i förlängningen blev Olle Alander Bäckman med det avgörande 6–5-målet.

Vännäs HC U18:s Hugo Engman stod för tre poäng, varav ett mål.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Nälden/Östersund U18 med 17–18 och Vännäs HC U18 med 30–14 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Vännäs Div 1 vunnit.

Söndag 22 februari möter Nälden/Östersund U18 Tegs SK U18 hemma 13.00 och Vännäs HC U18 möter Ånge U18 borta 12.00.

Nälden/Östersund U18–Vännäs HC U18 6–5 (1–2, 2–2, 2–1, 1–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Näskotthallen

Första perioden: 0–1 (6.00) Lucas Noren (Hugo Engman, Vincent Dahl Franzén), 0–2 (8.53) Vincent Dahl Franzén (Hugo Engman), 1–2 (9.44) Vidar Hedlund (Noah Eriksson, Erik Johansson Soler).

Andra perioden: 1–3 (23.14) Gabriel Johansson (Edvin Höglander), 2–3 (23.44) Vidar Hedlund (Olle Alander Bäckman, August Hedlund), 2–4 (30.36) Hugo Engman (Lucas Noren, Oliver Nilsefur), 3–4 (32.48) Anton Söderberg.

Tredje perioden: 4–4 (42.50) Albin Modin (Noah Eriksson), 4–5 (48.48) Jonathan Ebbhagen (William Sandqvist), 5–5 (59.06) Axel Wibom (Ludvig Sulk).

Förlängning: 6–5 (61.30) Olle Alander Bäckman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nälden/Östersund U18: 3-0-2

Vännäs HC U18: 3-1-1

Nästa match:

Nälden/Östersund U18: Tegs SK Hockey Ungdom, hemma, 22 februari 13.00

Vännäs HC U18: Ånge IK, borta, 22 februari 12.00