Washington vann toppmötet hemma mot Seattle

Washington segrade – 4–1 mot Seattle

Washingtons femte seger på de senaste sex matcherna

Ryan Leonard avgjorde för Washington

Två topplag möttes i NHL under onsdagen när Washington tog emot tredjeplacerade Seattle. Washington vann matchen med 4–1 (1–0, 2–0, 1–1).

Segern var Washingtons femte på de senaste sex matcherna.

Washington–Seattle – mål för mål

Washington tog ledningen efter åtta minuters spel genom Nic Dowd assisterad av John Carlson och Brandon Duhaime. Washington startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 3–0 genom två snabba mål tidigt i perioden av Ryan Leonard och Jakob Chychrun. Seattle reducerade dock till 3–1 genom Jaden Schwartz tidigt i tredje perioden av perioden.

Washington kunde dock avgöra till 4–1 med 43 sekunder kvar av matchen genom Tom Wilson.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 28 januari i Climate Pledge Arena.

Nästa motstånd för Washington är Columbus. Lagen möts lördag 25 oktober 01.00 i Nationwide Arena. Seattle tar sig an Winnipeg borta fredag 24 oktober 02.00.

Washington–Seattle 4–1 (1–0, 2–0, 1–1)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 1–0 (8.32) Nic Dowd (John Carlson, Brandon Duhaime).

Andra perioden: 2–0 (20.26) Ryan Leonard (Aljaksej Protas, Martin Fehervary), 3–0 (21.33) Jakob Chychrun.

Tredje perioden: 3–1 (43.58) Jaden Schwartz (Ben Meyers), 4–1 (59.17) Tom Wilson (Nic Dowd, Aljaksej Protas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 4-0-1

Seattle: 1-2-2

Nästa match:

Washington: Columbus Blue Jackets, borta, 25 oktober

Seattle: Winnipeg Jets, borta, 24 oktober