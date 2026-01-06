Washington vann på hemmaplan mot Anaheim Ducks

Seger för Washington med 7–4 mot Anaheim Ducks

Justin Sourdif med tre mål för Washington

Alex Ovetjkin avgjorde för Washington

Washington vann mötet i NHL på hemmaplan mot Anaheim Ducks, med 7–4 (2–1, 3–2, 2–1).

I och med detta har Anaheim Ducks sex förluster i rad.

Justin Sourdif gjorde tre mål för Washington

Washington spelade bäst i första perioden som laget vann med 2–1.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Beckett Sennecke såg till att Anaheim Ducks reducerade igen efter 9.22 i tredje perioden framspelad av Cutter Gauthier och Jackson Lacombe.

John Carlson stod för målet när Washington ökade ledningen till 6–4 med 1.14 kvar att spela på pass av Nic Dowd och Martin Fehervary.

Laget punkterade matchen med ett 7–4-mål med 42 sekunder kvar att spela på nytt genom Alex Ovetjkin på passning från Justin Sourdif. Det fastställde slutresultatet till 7–4.

Justin Sourdif gjorde tre mål för Washington och spelade dessutom fram till två mål och Connor McMichael hade fyra assists.

Washington har två segrar och tre förluster och 21–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Anaheim Ducks har fem förluster och 14–27 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Anaheim med 4–3 efter avgörande på straffar.

Nästa motstånd för Washington är Dallas. Lagen möts torsdag 8 januari 01.00 i Capital One Arena. Anaheim Ducks tar sig an Philadelphia borta onsdag 7 januari 01.00.

Washington–Anaheim Ducks 7–4 (2–1, 3–2, 2–1)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 0–1 (6.33) Chris Kreider (Olen Zellweger), 1–1 (15.56) Justin Sourdif (Connor McMichael, Matt Roy), 2–1 (18.58) Justin Sourdif (Connor McMichael).

Andra perioden: 3–1 (25.54) Ryan Leonard (Justin Sourdif, Connor McMichael), 4–1 (27.30) Justin Sourdif (Ryan Leonard, Connor McMichael), 5–1 (28.52) Alex Ovetjkin (Martin Fehervary, John Carlson), 5–2 (32.56) Alex Killorn (Ross Johnston), 5–3 (34.12) Jacob Trouba (Troy Terry).

Tredje perioden: 5–4 (49.22) Beckett Sennecke (Cutter Gauthier, Jackson Lacombe), 6–4 (58.46) John Carlson (Nic Dowd, Martin Fehervary), 7–4 (59.18) Alex Ovetjkin (Justin Sourdif).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 2-1-2

Anaheim Ducks: 0-1-4

Nästa match:

Washington: Dallas Stars, hemma, 8 januari 01.00

Anaheim Ducks: Philadelphia Flyers, borta, 7 januari 01.00