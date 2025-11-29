Washington vände och vann mot Toronto

Washington segrade – 4–2 mot Toronto

Washingtons sjätte seger på de senaste sju matcherna

Jakob Chychrun matchvinnare för Washington

Matchen i NHL mellan Washington och Toronto i Capital One Arena fick se en vändning i sista perioden. Bortalaget Toronto hade ledningen i början av tredje perioden, med 2–1, men Washington vände matchen och vann till slut med 4–2.

Segern var Washingtons sjätte på de senaste sju matcherna.

Washington–Toronto – mål för mål

Morgan Rielly gjorde 1–0 till Toronto efter bara 3.07.

Efter 2.49 i andra perioden slog Matthew Knies till på pass av Auston Matthews och Troy Stecher och gjorde 0–2.

Washingtons Connor McMichael gjorde 1–2 efter 13.18 framspelad av Aliaksei Protas och Tom Wilson.

Washington vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–2 till 4–2 i tredje perioden. Wilsons 4–2-mål kom med 2 sekunder kvar av matchen.

Washington stannar därmed på tredje plats i Metropolitan division och Toronto på sjunde plats i Atlantic division.

Söndag 30 november möter Washington NY Islanders borta 19.00 och Toronto möter Pittsburgh borta 01.00.

Washington–Toronto 4–2 (0–1, 1–1, 3–0)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 0–1 (3.07) Morgan Rielly.

Andra perioden: 0–2 (22.49) Matthew Knies (Auston Matthews, Troy Stecher), 1–2 (33.18) Connor McMichael (Aliaksei Protas, Tom Wilson).

Tredje perioden: 2–2 (53.06) Anthony Beauvillier (Alex Ovechkin, Dylan Strome), 3–2 (55.53) Jakob Chychrun (Ryan Leonard, Connor McMichael), 4–2 (59.58) Tom Wilson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 4-0-1

Toronto: 2-1-2

Nästa match:

Washington: New York Islanders, borta, 30 november

Toronto: Pittsburgh Penguins, borta, 30 november