Washington avgjorde i tredje perioden mot Calgary

Washington segrade hemma mot Calgary i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Washington drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 7–3 (3–0, 0–3, 4–0).

Washington stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Calgary reducerade och kvitterade till 3–3 i andra perioden.

Washington spelade bra i tredje perioden och gick från 3–3 till 7–3 genom mål av Connor McMichael, Justin Sourdif, Ethen Frank och Ryan Leonard och avgjorde matchen.

Washingtons Justin Sourdif stod för ett mål och två assists.

Resultatet innebär att Washington ligger kvar på femte plats i Metropolitan division och Calgary på sjunde plats i Pacific division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Washington med 3–1.

I nästa match möter Washington Philadelphia borta på torsdag 12 mars 00.30.

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 1–0 (2.46) Hendrix Lapierre (Martin Fehervary, Declan Chisholm), 2–0 (9.13) Tom Wilson (Aljaksej Protas, Dylan Strome), 3–0 (17.43) Connor McMichael (Justin Sourdif, Anthony Beauvillier).

Andra perioden: 3–1 (36.08) Matvei Gridin (Olli Maeaettae, Ryan Strome), 3–2 (37.39) Blake Coleman (Mikael Backlund, Yan Kuznetsov), 3–3 (38.55) Jegor Sjarangovitj (Joel Farabee).

Tredje perioden: 4–3 (50.52) Connor McMichael, 5–3 (51.15) Justin Sourdif, 6–3 (57.14) Ethen Frank (Brandon Duhaime, Hendrix Lapierre), 7–3 (59.44) Ryan Leonard (Justin Sourdif).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 2-0-3

Calgary: 1-1-3

Nästa match:

Washington: Philadelphia Flyers, borta, 12 mars 00.30