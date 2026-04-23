Tränarsituationen inför 26/27 – öppna platser och lediga coacher

Lagbyggena pågår för fullt runt om i Hockeyettan, men det är fortsatt många som inte tillsatt tränarpositionerna ännu. Låt oss djupdyka lite bland öppna platser och tillgängliga coacher.

Många av lagen som satsar sitter redan med sina tränarlösningar på plats över en längre period. Då snackar vi klubbar som Tranås (Jussi Salo), Vita Hästen (Jesper Kemi), Halmstad (Jens Berggard), Mariestad (Karl Helmersson), Tingsryd (Adam Bengtsson) och Hanviken (Anders Hultin).

Dessutom har flera av de öppna positionerna tillsats relativt nyligen, inte minst hos de tilltänkta topplagen, när Troja-Ljungby bestämt sig för att befordra Tobias Törnkvist till huvudtränare, Borås fortsätter med slutspelsjokern Fredrik Johansson och Sundsvall skrivit ett nytt tvåårsavtal med Jonas Lindström.

Grästorp lockar tillbaka rutinerade Andreas Appelgren, Kiruna IF befordrade Johnny Mauritzson, Piteå skrev tidigt nytt med Tomas Holmström och Västervik kommer gnugga en säsong till med den hemvävda lösningen Joakim Hagelin. För att nämna några. Som sagt, många har sett till att agera tidigt och har sina tränarlösningar på plats, men det finns också många öppningar och spännande namn på marknaden. Tillåt oss spekulera lite.

Andreas Appelgren är tillbaka i Grästorp. Foto: Skärmdump

Några klubbar har fortfarande inte löst sin tränarsituation inför säsongen som stundar. Mikael Wikstrand lämnar ett stort hål efter sig när han lämnar Forshaga för ett allsvenskt gig i Västerås, Mathias Morén blev bara ettårig på posten som huvudtränare i Surahammar och i Mörrum har David Nilsson deklarerat att han kommer att kliva av. Hur det blir med parhästen Marcus Paulsson där är än så länge oklart, men där har vi i alla fel tre klubbar som är i behov av påfyllning i tränarstaberna.

Och så finns det ett helt gäng som måste ta sig en funderare. I Tyringe klev sportchefen Fredrik Arvidsson in som kombinerad lagbyggare och tränare efter att Mats Lusth sparkats ifjol. En ganska rejäl arbetsbelastning och där måste man ta ett beslut kring huruvida han ska vara det ena eller det andra. Att fortsätta i en kombinerad roll framstår inte som någon särskilt optimal lösning.

Borlänge kan inte vara helt säkra på att de får behålla sitt tränarstjärnskott Liam Wallström, Lindlöven vill ha kvar Lennart Hermansson, men vill han? Och hur ska Karlskrona göra med Peter ”Piva” Johansson, fortsätta på inslagen väg eller satsa på något yngre och lite mer modernt?

Blir Liam Wallström kvar i Borlänge? Foto: Skärmdump

Men vad har vi då för herrar som skulle kunna vara aktuella för att kliva in?