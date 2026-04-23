”Då kommer HV och bjuder 25 procent över vårt högsta bud”

SHL har förändrats.

Tidigare var det endast fåtalet klubbar med en stor plånbok, men nu är det fler klubbar som har råd att satsa stort.

– Då kommer HV och bjuder, vad fan blir det, 25 procent över vårt absolut högsta bud, berättar Henrik Evertsson, sportchef i Växjö Lakers, för Smålandsposten.

Henrik Evertsson berättar att Växjö var nära att värva Justin Kloos förra året.

Skillnaden i dagens SHL jämfört med tidigare är inte bara att vissa lag har mer pengar, utan att fler klubbar har det, något som Växjös sportchef Henrik Evertsson är inne på.

Evertsson menar att under tidigare år har man sett klubbar som Färjestad, Brynäs och Luleå som guldkandidater sett till budgeten. Nu är det upp mot sju klubbar som har en kassa uppe på de topparna.

HV71 är också en trupp med stor plånbok. Trots mindre pengar är Evertsson inte avundsjuk på Jönköpingslagets spelarbudget, även om det skiljer 15 miljoner kronor klubbarna emellan.

– Jag inte är en speciellt avundsjuk person. Jag lever efter mina förutsättningar och de är inte bedrövliga på något vis. Så nej, avundsjuka är fel ord. Det är klart att man någon gång kan gräma sig när man hamnar i en sits där… ta Justin Kloos förra året som exempel. Vi var i princip klara med honom. Då kommer HV och bjuder, vad fan blir det, 25 procent över vårt absolut högsta bud. Och han svänger i elfte timmen, säger sportchefen till Smålandsposten

Men att en högre lön i HV71 skulle vara en avgörande faktor, trots ett välbetalt kontrakt i Lakers, kan inte Evertsson förstå.

– Jag kan ju inte säga någonting om någon som går till HV men jag kan ju tycka att ”Vad sysslar du med? Vad spelar det för roll om du får de 25 procenten? Det är ändå fruktansvärt bra betalt, det du får av oss”. Och så går han till ett lag som… nu kunde han väl inte tro att de skulle vara så dåliga, men… det jag menar är att i det här fallet kan jag känna så. Men jag är inte avundsjuk på HV för att de har pengarna.

Henrik Evertsson: ”Jag måste ju få mer än vad jag betalar för”

Samtidigt blir det extra viktigt för 53-åringen att pricka rätt med värvningarna när man har en mindre ekonomi. Det är dock något som sportchefen ser som en rolig utmaning.

– Att liksom krama ur värde ur någonting. Jag är inte ensam i Växjö Lakers. Vi har en ledning och till och med ett ägarskap. Så länge de förstår att man behöver chansa lite och att det inte kan gå hem varje gång… hittills är det inte ens någon som tagit upp det och då tolkar jag det som att de förstår det. Du får inte samma sak för knappt 60 (miljoner) som du får för knappt 70. Du kan krama ur värde ur det men det är klart att du måste chansa lite mer. Jag måste ju få mer än vad jag betalar för, berättar han för Smålandsposten.

Henrik Evetersson menar att det är många klubbar idag som har råd att överbetala spelare, men att det egentligen inte spelar någon roll om man inte får ut det man vill av spelaren sett till det man betalar.

Sportchefen hade runt 58 miljoner kronor i spelarbudgeten under den gångna säsongen, och till den kommande säsongen kommer han att ha samma budget att röra sig med.

