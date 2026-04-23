SHL-veteranen lämnar sin klubb

Patrik Carlsson har tillbringat tre år i finska Pelicans.

Nu är hans tid i Lahtis över och klubben meddelar att 38-åringen lämnar.

Patrik Carlsson blir klubblös inför den kommande säsongen.

2023 fick Patrik Carlsson lämna Frölunda trots ett år kvar på kontraktet. Han flyttade då i stället till Finland och Lahtis för spel i Pelicans. Där har Carlsson sedermera också blivit kvar och spelat under de senaste tre säsongerna.

Nu står det däremot klart att ”Purre” Carlssons tid i Pelicans är över. Under torsdagen bekräftar klubben via sina sociala medier att Patrik Carlsson lämnar efter att ha spelat 118 matcher i föreningen.

− ”Purre” är ett högklassigt proffs, säger sportchefen Janne Laukkanen i en kort kommentar samtidigt som Pelicans tackar Carlsson för hans tre år i klubben.

Patrik Carlsson vann två SM-guld med Frölunda

Patrik Carlsson gjorde succé under sin första säsong i Pelicans med 18 mål och 34 poäng på 47 matcher. Han gjorde sedan även nio poäng på 17 matcher i slutspelet när Pelicans tog sig hela vägen till final 2024 där de förlorade mot Tappara. De senaste två säsongerna har Carlsson däremot missat ett stort antal matcher. I fjol blev det elva poäng på 15 matcher och den gånga säsongen stod han för åtta poäng på 27 matcher i Pelicans.

I höstas fyllde Carlsson 38 år och han blir alltså 39 senare i år. Det är ännu oklart hur framtiden ser ut för Patrik Carlsson efter avskedet från Pelicans, ifall han kommer att förlänga karriären någon annanstans eller tacka för sig.

Patrik Carlsson har spelat 620 SHL-matcher och gjort 279 poäng under sin karriär. Han är framför allt känd för sina år i Frölunda där han spelade över 500 matcher under nio säsonger. I Frölunda var Carlsson med och vann SM-guld både 2016 och 2019 samt blev han CHL-mästare med klubben 2016, 2017, 2019 och 2020. Förutom Frölunda har Kungälvssonen även spelat för HV71, Södertälje, Leksand och Växjö Lakers.

