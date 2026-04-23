Brynäskaptenens svar: ”Stänger inga dörrar”

Visby/Roma är klara för spel i HockeyAllsvenskan.

Gotlänningen Johan Larsson, lagkapten i Brynäs, öppnar nu för att eventuellt avsluta sin karriär på ön.

– Finns det bensin kvar i tanken så stänger man väl inga dörrar, säger Larsson till Gefle Dagblad.

Johan Larsson svarar om framtiden i Brynäs efter Visby/Romas historiska avancemang.

Under onsdagskvällen skrevs det ny hockeyhistoria. Visby/Roma är nämligen klara för spel i HockeyAllsvenskan för första gången i klubbens historia. Det innebär alltså att det kommer att spelas allsvensk hockey på Gotland från och med nästa säsong.

Läs mer: Klarar Visby HA-kraven? ”Är inte i närheten”

Gotland är inte känt för sin ishockey men det finns ett par hockeyprofiler som kommer från ön. Allra störst är såklart en av svensk ishockeys bästa spelare genom tiderna, Håkan Loob. I nutid finns även gotlänningen Johan Larsson som är lagkapten för Brynäs IF och tidigare i sin karriär har gjort tio säsonger i NHL.

Larsson gläds nu åt Visby/Romas bedrift efter avancemanget.

– Såklart är jag glad och imponerad av vad klubben gjort. Kul för hela Gotland med ett lag i HockeyAllsvenskan, säger Johan Larsson till Gefle Dagblad.

Johan Larsson öppnar för Visby/Roma

Johan Larsson kommer från södra Gotland och har Sudrets HC som moderklubb. Han spelade således aldrig för Visby/Roma själv, men 33-åringen öppnar nu för en eventuell återkomst till ön i framtiden.

Centern har två år kvar på sitt kontrakt med Brynäs IF men håller dörren öppen för att avsluta sin hockeykarriär hemma på Gotland.

– Ja, haha! Finns det bensin kvar i tanken så stänger man väl inga dörrar. Men det är såklart svårt att svara på just nu, säger han.

Johan Larsson har spelat 240 SHL-matcher för Brynäs i sin karriär och vann SM-guld 2012. Han följde även med Brynäs ner till HockeyAllsvenskan 2023 och var med och spelade upp klubben tillbaka till SHL året därpå. Under karriären har Larsson även spelat 488 NHL-matcher samt vunnit VM-guld med Tre Kronor 2018.

Source: Johan Larsson @ Elite Prospects