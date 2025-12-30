Vita Hästens fina svit mot Mjölby fortsätter

Vita Hästen-seger med 3–1 mot Mjölby

Vita Hästens femte seger på de senaste sex matcherna

Alexander Lundman avgjorde för Vita Hästen

17 raka segrar hade Vita Hästen mot just Mjölby i hockeyettan södra inför tisdagens match. Och på tisdagen segrade Vita Hästen på nytt – den här gången med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) borta i ProTrain Arena.

Vita Hästens assisterande tränare Jonatan Arildsson om matchen:

– Oerhört skönt att vinna en rätt grisig match mot lokalkonkurenten. Rätt lag vann idag. Både på isen och på läktaren. Nu tar vi nyår och blickar ödmjukt framåt för resterande delen av säsongen.

Därmed har Vita Hästen vunnit fyra matcher i rad i hockeyettan södra.

Hanviken nästa för Vita Hästen

Casper Östberg gjorde 1–0 till Vita Hästen efter 15.25 efter förarbete från Leon Matthiasson och Victor Lindman.

Efter 1.29 i andra perioden slog Alexander Lundman till framspelad av Gustav Lindberg och Colin Smith och gjorde 0–2.

Mjölby reducerade till 1–2 redan efter efter 1.27 i tredje perioden genom William Strand efter förarbete av David Bremer och Philip Dimtrén. Mer än så blev det dock inte för Mjölby.

15.53 in i tredje perioden fick Jesper Sellin utdelning på pass av Casper Östberg och Oliver Bohm och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Mjölby har två vinster och tre förluster och 15–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Mjölby stannar därmed på sjunde plats och Vita Hästen toppar fortfarande tabellen.

När lagen möttes på söndagen vann Vita Hästen med 5–4 efter förlängning .

Mjölby tar sig an Nyköping i nästa match hemma söndag 4 januari 16.00. Vita Hästen möter Hanviken borta onsdag 7 januari 19.00.

Mjölby–Vita Hästen 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)

Hockeyettan södra, ProTrain Arena

Första perioden: 0–1 (15.25) Casper Östberg (Leon Matthiasson, Victor Lindman).

Andra perioden: 0–2 (21.29) Alexander Lundman (Gustav Lindberg, Colin Smith).

Tredje perioden: 1–2 (41.27) William Strand (David Bremer, Philip Dimtrén), 1–3 (55.53) Jesper Sellin (Casper Östberg, Oliver Bohm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 2-1-2

Vita Hästen: 4-0-1

Nästa match:

Mjölby: Nyköpings SK, hemma, 4 januari 16.00

Vita Hästen: Hanvikens SK, borta, 7 januari 19.00