Vita Hästens fina svit håller i sig efter 6–2 mot Hanviken

Vita Hästen-seger med 6–2 mot Hanviken

Vita Hästens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alexander Lundman med två mål för Vita Hästen

Det går fortsatt bra för Vita Hästen i hockeyettan södra. På onsdagen mötte laget Hanviken i Himmelstalundshallen och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Hanviken blev 6–2 (0–0, 3–0, 3–2).

Casper Östberg gjorde avgörande målet

Den första perioden slutade mållös. Vita Hästen stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.27. Vita Hästen hade övertaget även i tredje perioden. Laget vann perioden och matchen med 6–2.

Vita Hästens Hugo Styf stod för ett mål och tre assists.

Den 7 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Tyresö Ishall.

Fredag 17 oktober 19.00 spelar Vita Hästen borta mot Tingsryd. Hanviken möter Tyringe hemma i Tyresö Ishall söndag 19 oktober 16.00.

Vita Hästen–Hanviken 6–2 (0–0, 3–0, 3–2)

Hockeyettan södra, Himmelstalundshallen

Andra perioden: 1–0 (22.54) Alexander Lundman (Christian Axelsson), 2–0 (23.22) Hugo Styf (Philip Alftberg, Jesper Samuelsson), 3–0 (31.21) Casper Östberg (Hugo Styf, Leon Matthiasson).

Tredje perioden: 4–0 (43.16) Helmer Styf, 5–0 (43.34) Hampus Andersson (Jesper Samuelsson, Hugo Styf), 6–0 (45.28) Alexander Lundman (Casper Östberg, Hugo Styf), 6–1 (50.21) Alex Ek (Henrik Hallberg, Adam Falk), 6–2 (57.16) Jacob Samuelsson (Isak Dahlin, Kelvin Martinsson).

Nästa match:

Vita Hästen: Tingsryds AIF, borta, 17 oktober

Hanviken: Tyringe SoSS, hemma, 19 oktober