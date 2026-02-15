Vita Hästens fina svit fortsätter mot Mariestad
Följ HockeySverige på
Google news
- Vita Hästen segrade – 3–1 mot Mariestad
- Ville Emvall matchvinnare för Vita Hästen
- Tredje raka nederlaget för Mariestad
Mariestad är ett favoritmotstånd för Vita Hästen och på söndagen tog Vita Hästen ännu en seger borta mot just Mariestad. Matchen i U18 regional syd vår slutade 3–1 (0–0, 1–1, 2–0). Det var Vita Hästens femte raka seger mot just Mariestad.
Mariestad–Vita Hästen – mål för mål
Första perioden blev mållös.
2.07 in i andra perioden spräckte Vita Hästen nollan genom Hugo Fälting på passning från Victor Lander och Lukas Dahl. Redan efter 3.04 i andra perioden kvitterade Mariestad genom Gustav Persson på pass av William Nyrén och Collin Eklund.
Ville Emvall gav Vita Hästen ledningen tidigt i tredje perioden med assist av Karl Emvall och Eliam Heine-Hällborn. Milliam Dahlgren stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 32 sekunder kvar att spela efter förarbete från Karl Emvall. Det fastställde slutresultatet till 1–3.
Lagens första möte för säsongen vann Vita Hästen med 4–3.
I nästa match, torsdag 19 februari möter Mariestad Troja-Ljungby U18 borta i SP Arena 19.00 medan Vita Hästen spelar hemma mot Tranås J18 19.30.
Mariestad–Vita Hästen 1–3 (0–0, 1–1, 0–2)
U18 regional syd vår, Mariehus Arena
Andra perioden: 0–1 (22.07) Hugo Fälting (Victor Lander, Lukas Dahl), 1–1 (23.04) Gustav Persson (William Nyrén, Collin Eklund).
Tredje perioden: 1–2 (42.58) Ville Emvall (Karl Emvall, Eliam Heine-Hällborn), 1–3 (59.28) Milliam Dahlgren (Karl Emvall).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Mariestad: 1-0-4
Vita Hästen: 2-0-3
Nästa match:
Mariestad: IF Troja-Ljungby, borta, 19 februari 19.00
Vita Hästen: Tranås AIF IF, hemma, 19 februari 19.30
Den här artikeln handlar om: