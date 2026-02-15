Vita Hästens fina svit fortsätter mot Mariestad

Vita Hästen segrade – 3–1 mot Mariestad

Ville Emvall matchvinnare för Vita Hästen

Tredje raka nederlaget för Mariestad

Mariestad är ett favoritmotstånd för Vita Hästen och på söndagen tog Vita Hästen ännu en seger borta mot just Mariestad. Matchen i U18 regional syd vår slutade 3–1 (0–0, 1–1, 2–0). Det var Vita Hästens femte raka seger mot just Mariestad.

Mariestad–Vita Hästen – mål för mål

Första perioden blev mållös.

2.07 in i andra perioden spräckte Vita Hästen nollan genom Hugo Fälting på passning från Victor Lander och Lukas Dahl. Redan efter 3.04 i andra perioden kvitterade Mariestad genom Gustav Persson på pass av William Nyrén och Collin Eklund.

Ville Emvall gav Vita Hästen ledningen tidigt i tredje perioden med assist av Karl Emvall och Eliam Heine-Hällborn. Milliam Dahlgren stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 32 sekunder kvar att spela efter förarbete från Karl Emvall. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Lagens första möte för säsongen vann Vita Hästen med 4–3.

I nästa match, torsdag 19 februari möter Mariestad Troja-Ljungby U18 borta i SP Arena 19.00 medan Vita Hästen spelar hemma mot Tranås J18 19.30.

Mariestad–Vita Hästen 1–3 (0–0, 1–1, 0–2)

U18 regional syd vår, Mariehus Arena

Andra perioden: 0–1 (22.07) Hugo Fälting (Victor Lander, Lukas Dahl), 1–1 (23.04) Gustav Persson (William Nyrén, Collin Eklund).

Tredje perioden: 1–2 (42.58) Ville Emvall (Karl Emvall, Eliam Heine-Hällborn), 1–3 (59.28) Milliam Dahlgren (Karl Emvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 1-0-4

Vita Hästen: 2-0-3

Nästa match:

Mariestad: IF Troja-Ljungby, borta, 19 februari 19.00

Vita Hästen: Tranås AIF IF, hemma, 19 februari 19.30