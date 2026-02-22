Vita Hästen vann på bortaplan mot Tyringe

Vita Hästen-seger med 4–1 mot Tyringe

Vita Hästens femte seger på de senaste sex matcherna

Marcus Eriksson matchvinnare för Vita Hästen

Vita Hästen vann mötet i hockeyettan södra på bortaplan mot Tyringe, med 4–1 (2–1, 1–0, 1–0).

Segern var Vita Hästens femte på de senaste sex matcherna.

Tranås nästa för Vita Hästen

Vita Hästen startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Adam Aunes Johansson och Marcus Eriksson innan Tyringe svarade och gjorde 2–1 genom Alexander Gunnarsson.

Efter 7.06 i andra perioden slog Victor Lindman till på pass av Christian Axelsson och gjorde 1–3.

11.50 in i tredje perioden slog Hugo Styf till framspelad av Colin Smith och Christian Axelsson och ökade ledningen.

Det här betyder att Tyringe ligger kvar på 15:e plats i tabellen och Vita Hästen på andra plats.

När lagen senast möttes vann Vita Hästen med 4–3 efter avgörande på straffar.

Nästa motstånd för Tyringe är Borås. Lagen möts i sista omgången lördag 28 februari 16.00 i Borås Ishall. Vita Hästen tar sig an Tranås hemma onsdag 25 februari 19.00.

Tyringe–Vita Hästen 1–4 (1–2, 0–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 0–1 (1.28) Adam Aunes Johansson, 0–2 (3.07) Marcus Eriksson (Colin Smith, Gustav Lindberg), 1–2 (14.50) Alexander Gunnarsson (Ludwig Laband, Arvid Kruukka).

Andra perioden: 1–3 (27.06) Victor Lindman (Christian Axelsson).

Tredje perioden: 1–4 (51.50) Hugo Styf (Colin Smith, Christian Axelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 2-0-3

Vita Hästen: 4-0-1

Nästa match:

Tyringe: Borås HC, borta, 28 februari 16.00

Vita Hästen: Tranås AIF, hemma, 25 februari 19.00