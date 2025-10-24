Vita Hästen vann – efter Jesper Sellins hattrick

Vita Hästen vann med 5–3 mot Grums

Vita Hästens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Jesper Sellin gjorde tre mål för Vita Hästen

Jesper Sellin stod för tre mål när Vita Hästen vann mot Grums på hemmaplan i hockeyettan södra. Till slut blev det 5–3 (0–2, 3–1, 2–0).

Grums tränare Johan Erkgärds om matchen:

– Vi möter ett tungt och väldigt bra lag orkar pumpa lika bra sista 20 minuterna som första 20. Vi har ledningen men bjuder på tre enkla mål, då blir det svårt att vinna mot sådana skickliga och bra lag som hästen är. Vi lär oss och går vidare.

Därmed har Vita Hästen vunnit sex matcher i rad i hockeyettan södra.

Vita Hästens Jesper Sellin tremålsskytt

Grums tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Vita Hästen reducerade dock till 1–2 genom Sebastian Lillsund efter 5.59 av perioden.

Grums utökade ledningen på nytt genom Sebastian Lövgren efter 9.03 i andra perioden.

Vita Hästen reducerade och kvitterade till 3–3 genom Jesper Sellin och Hugo Styf. Vita Hästen startade tredje perioden bäst och gick från 3–3 till 5–3 genom två mål av Jesper Sellin och avgjorde matchen.

Vita Hästens Jesper Sellin gjorde tre mål och Sebastian Lillsund gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Den 6 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Billerudhallen.

Nästa motstånd för Vita Hästen är Tyringe. Lagen möts lördag 1 november 16.00 i Himmelstalundshallen. Grums tar sig an Tranås hemma söndag 26 oktober 16.00.

Vita Hästen–Grums 5–3 (0–2, 3–1, 2–0)

Hockeyettan södra, Himmelstalundshallen

Första perioden: 0–1 (4.13) Joel Nyman (Alexander Henningsson), 0–2 (11.30) Anton Jarnevi Wendegård (Philip Runnemalm, Joel Nyman).

Andra perioden: 1–2 (25.59) Sebastian Lillsund (Oliver Bohm, Alexander Fredriksson), 1–3 (29.03) Sebastian Lövgren (Johan Eriksson, Eric Granrud), 2–3 (29.52) Jesper Sellin (Alexander Lundman), 3–3 (38.36) Hugo Styf (Helmer Styf).

Tredje perioden: 4–3 (40.28) Jesper Sellin (Sebastian Lillsund, Philip Alftberg), 5–3 (52.55) Jesper Sellin (Sebastian Lillsund, Alexander Lundman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 5-0-0

Grums: 1-0-4

Nästa match:

Vita Hästen: Tyringe SoSS, hemma, 1 november

Grums: Tranås AIF, hemma, 26 oktober