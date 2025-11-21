Vita Hästen tog ny seger mot favoritmotståndet

Vita Hästen vann med 2–0 mot Kungälv

Vita Hästens nionde seger på de senaste tio matcherna

Alexander Lundman matchvinnare för Vita Hästen

Kungälv är lite av ett drömmotstånd för Vita Hästen. På fredagen vann Vita Hästen på nytt – den här gången hemma i Himmelstalundshallen. Matchen i hockeyettan södra slutade 2–0 (0–0, 1–0, 1–0). Det var Vita Hästens sjätte raka seger mot Kungälv.

Kungälvs assisterande tränare Christian Rajasalo:

– Vi möter ett riktigt bra lag och släpper in första i boxplay och det andra gör de i öppen kasse när vi plockar målvakten och går för en kvittering i slutet så med facit i hand så gör vi en riktigt bra insats även om vi inte får någon poäng med oss, så vi får plocka med oss det positiva i den här matchen och åka till Grums nästa vecka och plocka tre poäng.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Vita Hästens målvakter höll nollan.

Vita Hästen har skapat en skön vinnarkänsla i Himmelstalundshallen. Segern mot Kungälv betyder att laget har vunnit sju raka matcher på hemmaplan.

Grästorps IK nästa för Vita Hästen

Den första perioden slutade 0–0.

2.50 in i andra perioden gjorde Vita Hästen 1–0. Målskytt var Alexander Lundman framspelad av Emil Öhrwall och Hugo Styf.

17.40 in i tredje perioden slog Casper Östberg till på pass av Christian Axelsson och Erik Palmqvist och ökade ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.

Resultatet innebär att Vita Hästen ligger kvar på andra plats och Kungälv på 13:e plats i tabellen.

Lagen möts igen 30 november i Oasen.

I nästa omgång har Vita Hästen Grästorps IK hemma i Himmelstalundshallen, fredag 28 november 19.00. Kungälv spelar borta mot Grums onsdag 26 november 19.00.

Vita Hästen–Kungälv 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Himmelstalundshallen

Andra perioden: 1–0 (22.50) Alexander Lundman (Emil Öhrwall, Hugo Styf).

Tredje perioden: 2–0 (57.40) Casper Östberg (Christian Axelsson, Erik Palmqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 4-0-1

Kungälv: 1-0-4

Nästa match:

Vita Hästen: Grästorps IK, hemma, 28 november

Kungälv: Grums IK Hockey, borta, 26 november