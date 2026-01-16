Vita Hästen tog ny seger mot favoritmotståndet

Vita Hästen vann med 3–2 mot Grästorps IK

Vita Hästens sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Vita Hästens Gustav Lindberg tvåmålsskytt

Tre raka segrar hade Vita Hästen mot just Grästorps IK i hockeyettan södra inför fredagens match. Och på fredagen segrade Vita Hästen på nytt – den här gången med 3–2 (0–1, 1–0, 2–1) borta i Åse & Viste Arena.

Gustav Lindberg med två mål för Vita Hästen

Albin Sterner gjorde 1–0 till Grästorps IK efter 18 minuters spel efter förarbete av Rasmus Hultfelt och Daniel Gheorghiu.

Efter 15.59 i andra perioden slog Colin Smith till framspelad av Gustav Lindberg och Hugo Styf och kvitterade för Vita Hästen.

Vita Hästen startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 1–3-ledning genom mål av Gustav Lindberg. Grästorps IK gjorde 2–3 genom Albin Sterner efter 18.13 men kom aldrig närmare.

Vita Hästens Hugo Styf hade tre assists, Gustav Lindberg gjorde två mål och ett assist och Colin Smith stod för tre poäng, varav ett mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Grästorps IK på 13:e plats och Vita Hästen i serieledning.

När lagen senast möttes vann Vita Hästen med 7–0.

I nästa omgång har Grästorps IK Mörrum borta i Jössarinken, fredag 23 januari 19.00. Vita Hästen spelar hemma mot Halmstad söndag 25 januari 16.00.

Grästorps IK–Vita Hästen 2–3 (1–0, 0–1, 1–2)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Första perioden: 1–0 (18.50) Albin Sterner (Rasmus Hultfelt, Daniel Gheorghiu).

Andra perioden: 1–1 (35.59) Colin Smith (Gustav Lindberg, Hugo Styf).

Tredje perioden: 1–2 (54.42) Gustav Lindberg (Colin Smith, Hugo Styf), 1–3 (55.00) Gustav Lindberg (Colin Smith, Hugo Styf), 2–3 (58.13) Albin Sterner.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorps IK: 1-0-4

Vita Hästen: 4-0-1

Nästa match:

Grästorps IK: Mörrum GoIS IK, borta, 23 januari 19.00

Vita Hästen: Halmstad Hammers HC, hemma, 25 januari 16.00